Rapper de Americana lança primeiro álbum nesta sexta

O rapper de Americana Renatin lança seu primeiro álbum nesta sexta-feira (28), com seis músicas inéditas. Intitulado C.A.E (Clássicos Ainda Existem), o álbum busca resgatar a essência da música rap nas composições. Ele contará ainda com a participação de Ed e Larissa Rodrigues, também de Americana.

Renato Rodrigues, o Renatin, tem 24 anos e mora em Americana desde os três anos de idade. O interesse pela música surgiu cedo. Na cidade, sempre frequentou as batalhas de rap e movimentos de rua.

Com o novo álbum, é a primeira vez que investe em um trabalho profissional solo. Foi Renatin quem escreveu as letras das canções, quem fez os instrumentais e também quem gravou a música no próprio estúdio em casa.

Segundo o rapper, o álbum nasceu de uma necessidade de se expressar e trazer as vivências da vida para as músicas. “Eu tiro inspiração da minha vida. Sou bastante observador, aprendo com os meus erros e me inspiro com a minha fé”, conta sobre o processo de escrever.

Renatin busca resgatar a essência da música rap nas composições – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Foi com essa inspiração que escreveu “Saudade Abstrata”, a faixa quatro do álbum. A música surgiu em 2018, quando namorava a atual esposa. Renatin escreveu uma poesia para ela, quando a então namorada puxou um violão e fez a poesia em forma de canção. Hoje, o trecho da poesia faz parte do refrão da música.

Para o rapper, “Saudade Abstrata” é uma das faixas mais especiais do álbum. A letra conta a história com a esposa, dentre as dificuldades da convivência e o fortalecimento do amor entre os dois.

“Hoje em dia as músicas são muito superficiais, tudo é muito rápido e muito líquido. Eu quis trazer uma nova essência. Ainda existem aquelas pessoas que valorizam uma boa obra, uma boa música, uma arte com profundidade e com propósito. É trazer essa essência que está diminuindo com essa era de streaming e de mil lançamentos por dia”, conclui.

O álbum ficará disponível nas plataformas Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal. É possível já realizar o pré-save das faixas. O link está disponível no Instagram do rapper (@renvtin). As faixas também poderão ser conferidas no YouTube no canal “O Renascido”.