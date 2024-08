Fresno e Raimundos fazem segundo dia de Santa Bárbara Rock Fest neste sábado

O segundo dia de Santa Bárbara Rock Fest, neste sábado (24), terá como atrações principais as bandas Raimundos e Fresno. O festival é realizado no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, e tem entrada gratuita. A abertura do Palco Terra, o principal do evento, será às 20h30, com Raimundos, enquanto a Fresno se apresenta a partir das 23h30.

Rodando o Brasil pela “Tour 2024”, o Raimundos vive um momento de paz após a turbulência da morte do baixista José Henrique Campos Pereira, o Canisso, em março do ano passado. Em entrevista ao LIBERAL, o vocalista Digão falou sobre a ferida curada.

Raimundos se apresenta no Rock Fest às 20h30, abrindo o palco principal – Foto: Divulgação

“A gente está em uma turnê maravilhosa. O Raimundos passou pelo percalço que foi a perda do Canisso, que foi muito triste para a gente, mas é aquela coisa, o Raimundos sempre curou a ferida em cima do palco. Viemos galgando, fazendo shows e nos recuperando. A banda entrou em um modo de união muito forte”, afirmou.

Para o lugar de Canisso, que foi um dos membros fundadores do Raimundos, o grupo convidou Jean Moura, que já havia ensaiado com o próprio Canisso para se apresentar com a banda. Segundo Digão, o novo músico trouxe uma nova dinâmica aos palcos.

“O Jean trouxe um sangue novo, uma movimentação no palco. É um cara que se comunica com o público e isso tem ajudado bastante, tenho achado isso ótimo. Ele tem um jogo de palco muito interessante. Estamos em um momento muito bom, a festa vai estar lotada, a galera vai sentir que é um show muito bem feito, pensado e tocado. Estamos com uma gana muito forte”, explicou o vocalista.

‘Vibe muito boa’

Ao ser perguntado sobre os diferentes tipos de fãs que frequentam o Rock Fest, Digão ressaltou que o Raimundos é capaz de agradar públicos de diferentes idades. Além disso, disse que o festival é uma oportunidade de conquistar novos fãs, especialmente por ser gratuito.

“O Raimundos é uma banda que sempre atravessou gerações, passamos por umas duas e sinto que estamos atravessando mais uma. Hoje a palavra do mundo é diversidade, a gente vai e faz o nosso show. Pessoas que não conhecem vão começar a conhecer e eu sei que vão gostar porque a vibe do show do Raimundos é muito boa”, completou o vocalista.

Ao LIBERAL, o músico ainda informou que a banda está em estúdio neste momento trabalhando no novo álbum do Raimundos. De acordo com ele, as músicas estão sendo gravadas e ainda não há data de lançamento. Entretanto, assegurou que uma nova turnê será feita em breve.

Fresno representando o emo

Encerrando o sábado de rock, sobem ao Palco Terra os gaúchos da Fresno. O trio formado por Lucas Silveira, Thiago Guerra e Gustavo Mantovani, o Vavo, apresenta a turnê “Eu Nunca Fui Embora”, nome dado ao último álbum da banda, lançado em abril deste ano.

Fresno sobe ao palco do Rock Fest a partir das 23h30 deste sábado – Foto: Divulgação

A música que leva o nome do álbum e da turnê superou 2,4 milhões de exibições no serviço de streaming Spotify. Além do novo trabalho, a Fresno promete apresentar sucessos que consolidou a banda como um dos expoentes da cena emo dos anos 2.000. Entre as músicas que devem estar no setlist, estão “Desde quando você se foi”, “Diga, parte 2” e “Eu sou a maré viva”.

*Estagiário sob supervisão de Valéria Barreira.