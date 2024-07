Rafael Portugal apresenta stand-up ‘Eu comigo mesmo’ em Americana neste domingo

O humorista Rafael Portugal apresenta o stand-up “Eu comigo mesmo” no Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, neste domingo (7). O show está marcado para começar às 19h e os ingressos estão à venda.

Rafael, conhecido por trabalhos em “A Culpa é do Cabral”, “Porta dos Fundos”, e Big Brother Brasil, conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida.

Entre elas, quando ele se alistou no Exército e não tinha nenhuma noção do que iria acontecer lá dentro. Além disso, histórias que aconteciam dentro do trem, vivência típica de um morador da zona oeste do Rio de Janeiro.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.

A entrada promocional solidária é de R$ 80, com a doação de 1 kg de alimento. A bilheteria funciona de terça-feira a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A classificação é de 14 anos.