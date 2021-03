Quinteto instrumental apresenta clássicos no Juca Jazz Live nesta terça-feira

Inspirado no clima dos tradicionais jazz clubs, o Movimento Juca Jazz convida o Pqno Quinteto para a próxima live nesta terça-feira (30), às 20h30, transmitida ao vivo pelo canal Juca Jazz no YouTube.

Para esta apresentação, o quinteto também conta com o guitarrista americanense Márcio Lemos. “Esta live é para todos que gostam de Jazz, pois a apresentação deles traz as improvisações e as sonoridades que o estilo pede, além dos clássicos. Será sensacional”, destaca o produtor Juarez Godoy.

Fortemente influenciado pelo quinteto de Horace Silver, o Pqno Quinteto faz uma música que remete aos tempos áureos do jazz em Chicago e Nova Iorque. Heber Pequeno, baterista americanense que já se apresentou em Nova Orleans, o berço do jazz nos Estados Unidos, reuniu outros experientes músicos e entusiastas do jazz para compor o Pqno Quinteto. São eles: Mateus Pavan, no piano; Bruce Willian, no trompete; Heber Souza, no saxofone; e Rodrigo Batista, no contrabaixo.

Live é uma oportunidade para quem ama ou tem interesse em conhecer melhor o jazz; na foto, o guitarrista americanense Márcio Lemos – Foto: Divulgação

No repertório, uma homenagem a três grandes nomes do jazz, começando pelo pianista Horace Silver (1928 -2014), com músicas de seu lendário disco “Kind of Blue”. Também um tributo ao trompetista Miles Davis (1926 – 1991) e, ao final, com a participação especial do guitarrista Márcio Lemos, uma homenagem ao grande mestre Chick Corea (1941 – 2021), que faleceu no mês passado.

“Um verdadeiro deleite para os amantes do estilo, bem como uma oportunidade indispensável para aqueles ouvintes interessados em conhecer melhor o fascinante mundo do jazz”, sugere Juarez Godoy.

A produção audiovisual e a transmissão ao vivo ocorrerão a partir do estúdio da iTV Vídeo e Comunicação, com a sonorização da Movmidia Eventos. Juca Jazz Live é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, através do ProAC – Programa de Ação Cultural. O projeto também tem apoio de Lampejos, Programa Viver com Arte e DJ Viny Blanco.

Confira a programação completa do Juca Jazz Live:

30 de março, 20h30 – PQNO QUINTETO e MÁRCIO LEMOS, com os músicos: Heber Pequeno, bateria; Mateus Pavan, piano; Bruce Willian, trompete; Heber Souza, saxofone; Rodrigo Batista, contrabaixo; e participação especial de Márcio Lemos, guitarra.

13 de abril, 20h30 – SOUL BLUES, com os músicos: Ezequiel Braga, guitarra e voz; Itamar Marin, teclado; Rafael Mendes, contrabaixo; e Guilherme Oliveira, bateria.

24 de abril, 16h30 – CORTA JACA, com os músicos: Adriano Amorim, bandolim; Rildo Carvalho, violão 7 cordas; Íris Cordeiro, cavaquinho; e Juciê Sousa, pandeiro. Em comemoração ao Dia Nacional do Choro.

27 de abril, 20h30 – JAZZALDINA, com Mila Barros, voz e os músicos: Henrique Cândido, guitarra; Rodrigo Batista, contrabaixo; e Maurício Scaramal, bateria.

Juca Jazz Festival – A programação online do Juca Jazz continua nos dias 29 e 30 de abril, em celebração ao Dia Internacional do Jazz. Acompanhe a programação pelas redes sociais: Facebook e Instagram.