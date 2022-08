Queen Tribute Brazil é atração principal do Rock Day

A banda foi formada em 2010 por músicos que já trabalhavam desde o início da década de 1990 com o cover do Queen

O Queen Tribute Brazil é a banda principal do Rock Day, que acontece neste sábado (20) no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana). O evento começa às 14h, e o tributo à banda britânica está previsto para começar às 17h. O evento tem apoio do LIBERAL.

“A banda principal é o cover do Queen, é o projeto mais complexo, fazem uma decoração de palco muito bonita. Trouxe a banda para esse horário para o pessoal chegar cedo e curtir a transição do dia para a noite”, conta o idealizador do Rock Day, Thiago Barreto, da Bokme Produções.

A banda resgata com fidelidade, musical e visualmente, os clássicos que eternizaram o Queen. O repertório trará canções como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Under Pressure”, “Radio Ga Ga”, “We are the Champions”, “Love of my Life”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Another One Bites the Dust” e “Somebody to Love”.

Banda resgata com fidelidade, musical e visualmente, os clássicos que eternizaram o Queen – Foto: Divulgação

A banda foi formada em 2010 por músicos que já trabalhavam desde o início da década de 1990 com o cover do Queen. O grupo foi convidado para se apresentar na estreia do filme “Bohemian Rhapsody” (2018), cinebiografia do cantor Freddie Mercury. Em 2021, a banda foi vencedora do “Prêmio Profissionais da Música” na categoria cover.

A programação do Rock Day ainda terá Shelly Simon – Cover Amy Winehouse, Los Krocomilos, Capitão Jack e Green Day Cover Brasil. Ao longo desta semana, o site do LIBERAL vai publicar um pouco sobre cada banda que se apresentará no evento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

EVENTO. O Rock Day chega à sua terceira edição atraindo um público apaixonado por rock ‘n’ roll. A expectativa é reunir entre duas e três mil pessoas. Além da programação de palco, haverá também food trucks, espaço de tatuagem, feira de vinil e de artesanato. A entrada de menores de idade será permitida com acompanhantes.

“É um evento que cabe muito em Americana e tem tudo a ver com o estilo musical da Rádio Gold FM. Com certeza será um sucesso”, declarou o diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani.

Os ingressos estão à venda no Bluesteco Bar, na FAM e ainda no www.fastingressos.com.br. Eles custam entre R$ 40 e R$ 70, dependendo do lote, mas também há a opção de meia-entrada para quem se encaixa.