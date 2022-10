Queen ganha tributo na região em comemoração aos 50 anos da banda

A trajetória da banda britânica Queen será contada no espetáculo musical “Queen Celebration In Concert”, que se apresenta neste sábado (29), no Premium Paulínia. Os ingressos estão à venda.

O espetáculo tem uma hora e meia de duração, trazendo no repertório sucessos como “Love of my Life”, “We Are The Champions”, “We Will Rock You”, “Radio Gaga”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” e “Another One Bites the Dust”.

“Queen Celebration In Concert” celebra a banda com seus grandes sucessos – Foto: Moa Cunha Fotografia

“Queen Celebration In Concert” celebra o aniversário de 50 anos de fundação da banda. Formado em 1970 por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), o Queen entrou para a história com músicas que são verdadeiros hinos para todas as gerações. Líder da banda e responsável por fazer o grupo decolar, Freddie Mercury faleceu há 31 anos.

Em um espetáculo à altura dos grandes musicais do mundo, “Queen Celebration In Concert” faz um tributo à história da banda. O cantor André Abreu lidera o show interpretando Freddie Mercury, exibindo semelhança com o britânico e impressionando pela afinação e extensão vocal. O músico reconstitui cenas do imaginário afetivo do público em uma homenagem ao seu ídolo.

“É um trabalho que exige muita energia e entrega. Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs. A forma que encontramos para dar sequência a obra atemporal e genial do Queen”, declarou Abreu.

“Queen Celebration In Concert” conta com o guitarrista Danilo Toledo, que executa os solos de Brian May. Completam o time o baixista PH Mazzilli e o baterista Guib Silva, que trazem para o palco a energia de quando o quarteto britânico se apresentava. A banda é acompanhada por uma orquestra formada por 14 músicos sob a regência de Andrei Presser, que também trabalhou no musical “We Will Rock You”, baseado nas músicas do Queen.

O cenário de Esteban Grossy e os figurinos, idealizados pelo próprio André Abreu, reproduzem a atmosfera de canções que alcançaram as paradas de sucesso e tornaram o Queen recordista de vendas de discos em todo o mundo.

ACONTECE

“Queen Celebration In Concert” neste sábado, a partir das 22h30, no Premium Paulínia. A casa abre às 21h. As entradas estão à venda no site multiingressos.com.br, e custam entre R$ 90 (cadeira plateia meia-entrada) e R$ 225 (mesa premium cadeira), dependendo do setor. O endereço é Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, 4545, Parque Brasil 500. Mais informações pelo WhatsApp (19) 2117-7022.