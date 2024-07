Pop rock é o gênero mais presente no line-up do Santa Bárbara Rock Fest 2024

Entre as 35 bandas selecionadas para integrarem a programação do festival, 11 apresentam a vertente

A vertente do rock mais presente no line-up do Santa Bárbara Rock Fest 2024 é o pop rock. O gênero será apresentado por 11 das 35 bandas selecionadas para completar a programação do festival, que será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto com entrada gratuita.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O line-up completo do evento foi divulgado na segunda-feira (1º) e apresentou 41 atrações que passarão pelo Santa Bárbara Rock Fest 2024. O número inclui os headliners – os artistas principais.

Além dos headliners, divulgados em maio, foram selecionadas outras 35 bandas independentes para compor a programação dos três dias de evento.

O Santa Bárbara Rock Fest 2024 terá 20 gêneros no line-up, distribuídos em três dias de evento – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste/Divulgação

O gênero que mais aparece entre as bandas selecionadas para o festival é o pop rock, com 11 bandas. A vertente contará com três bandas covers de artistas que marcaram gerações. Os grupos são: Avril Lavigne Experience, Special Queen Cover e Cover Charlie Brown Jr.

Na sequência está o heavy metal, com nove bandas tocando o gênero. A categoria também inclui os grupos covers Nightfall Nightwish Cover, Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold e Sabbath Cadabra.

Empatado em terceiro lugar estão o indie e classic rock, ambos com quatro bandas.

Além dos quatro gêneros, o festival ainda contará com 16 outros: metalcore, trash metal, pop-punk, grunge, hardcore, rock melódico, hard rock, death metal, post punk, indie rock, modern hard rock, rock alternativo, post-grunge, rockabilly, brasilidades e rock reggae.

A curadoria do Santa Bárbara Rock Fest 2024 priorizou a seleção de bandas autorais. Portanto, o line-up desta edição é composto por 51,2% de artistas com conteúdo próprio. Além disso, 19,5% trará repertório que mescla conteúdos autoral e consagrado.

Dos grupos selecionados, cerca de 62% são inéditas no festival. Das escolhidas, 40% são de Santa Bárbara, seguida de 20% de São Paulo, 8,6% de Campinas, 5,7% de Piracicaba e Americana, além de participantes das cidades de São José dos Campos, Tatuí, Socorro e Limeira.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além disso, de fora do Estado de São Paulo, foram selecionados artistas de Curitiba e do Rio de Janeiro.

A fim de ampliar a grade de programação do festival, as bandas de Santa Bárbara d’Oeste possuem um palco cativo na 7ª edição do festival. Denominado “Cidade do Rock”, expressão popularmente usada pelos amantes do gênero, o sexto palco se juntará com os cinco já existentes: “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”.

O Terra receberá as principais bandas de cada noite: Viper e Sepultura na sexta-feira, dia 23; Fresno e Raimundos no sábado, dia 24; e Glória e Pitty no domingo, dia 25.

Confira a programação completa do Santa Bárbara Rock Fest 2024

Sexta-feira (23)

Palco TERRA

20h30 – Viper

23h30 – Sepultura

Palco ÁGUA

19h – Nightfall Nightwish Cover | Heavy Metal

22h – Luis Mariutti | Heavy Metal

Palco GIG

20h30 – Chacina | Heavy Metal

Palco JAM

19h – Cardiac | Hardcore/Metalcore

22h – Kamala | Trash Metal

Palco AIR

20h30 – The Mönic | Pop-Punk/Grunge/Indie

Palco CIDADE DO ROCK

19h – Scum Noise | Hardcore

22h – Hellskitchen | Hard Rock/Heavy Metal

Sábado (24)

Palco TERRA

20h30 – Raimundos

23h30 – Fresno

Palco ÁGUA

16h – Beatles Alive Autoral | Rock Melódico

19h – Dynast Kiss Cover | Hard Rock

22h – Rising Power AC/DC | Hard Rock

Palco GIG

14h30 – Garage Bomb | Heavy Metal/Metalcore

17h30 – Carniçal | Death Metal

20h30 – Aléxia | Pop Rock

Palco JAM

16h – Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold | Heavy Metal/Metalcore

19h – Der Baum | Postpunk/Indie rock

22h – Electric Mob | Hard Rock/Modern Hard Rock

Palco AIR

14h30 – Vicio | Pop Rock

17h30 – Venlift | Classic Rock

20h30 – Noizzy | Heavy Metal

Palco CIDADE DO ROCK

13h – Joy Rock (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock

16h – Sabbath Cadabra | Heavy Metal

19h – CPK Rock Band | Classic Rock

22h – All4one | Heavy Metal

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Domingo (25)

Palco TERRA

17h30 – Banda Glória

20h30 – Pitty

Palco ÁGUA

16h – Avril Lavigne Experience | Rock alternativo/Pop rock/Post-grunge

19h – Special Queen Cover | Pop Rock

Palco GIG

14h30 – Run Devil Run | Rockabilly

17h30 – Fraterna Trip | Pop Rock/Rock Indie/Rock Alternativo

Palco JAM

16h – Bleck a Bamba | Pop Rock/Brasilidades

19h – Giovanna Moraes |Pop Rock

Palco AIR

14h30 – Maria Ladeira + Sociro | Pop Rock/ Rock Reggae

17h30 – Sound Bullet | Indie Rock

Palco CIDADE DO ROCK

13h – Hard Coffee | Pop Rock/Classic Rock/Hard Rock

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr. | Pop Rock

19h – Soluarea | Pop Rock

Santa Bárbara Rock Fest 2024

Datas e horários: 23 de agosto, a partir das 18h; 24 e 25 de agosto, a partir das 13h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara

Endereço: Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n – Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste

Entrada: gratuita