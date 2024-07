Festival Explorando Tradições retorna para encerramento nesta quarta e quinta, em Americana

As apresentações serão realizadas às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase

O “Festival Explorando Tradições – Semana da viola caipira contemporânea em Americana” retorna nesta quarta e quinta-feira, dias 3 e 4, para continuidade e encerramento do evento. As apresentações serão realizadas às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A apresentação desta noite será do americanense Vinícius Muniz, compositor, violeiro e artista audiovisual, integrante da nova geração da viola brasileira. O músico é o responsável pelo festival, viabilizado pela LPG (Lei Paulo Gustavo).

Nesta quinta, se apresenta a pernambucana Laís de Assis, violeira, violonista, arranjadora, pesquisadora e arte-educadora.

Os concertos têm entrada gratuita com doação voluntária de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite. É necessário que o público reserve lugares no teatro através da plataforma www.entravip.com.br.

Como contrapartida, o projeto também está realizando oficinas no CCL Centro de Cultura e Lazer com os próprios músicos. Detalhes sobre e meios de inscrição são divulgados pelo perfil oficial do festival no Instagram (@festivalviolaamericana).