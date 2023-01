Público com Transtorno do Espectro Autista tem sessão especial de cinema no Tivoli

Será realizada neste domingo (8), às 11h, no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, mais uma edição do projeto MovieCOMtodos, sessão de cinema especial adaptada para quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta temporada de férias escolares, a telona vai receber o filme de animação “Gato de Botas 2”.

O projeto MovieCOMtodos ocorre uma vez por mês, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva para receber o público com TEA. “O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos e esse projeto do Moviecom Cinemas reforça isso, impactando de maneira positiva a vida dos autistas e suas famílias. Promover a inclusão é algo importante e necessário”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O projeto MovieCOMtodos é realizado com sucesso no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping desde agosto do ano passado e, segundo Vivian Ribeiro Barboni, consultora do cinema para a implantação do projeto em Santa Bárbara d’Oeste, o feedback das famílias tem sido bastante positivo.

Vivian é mãe de João Pedro, de 11 anos, que é autista. Criadora da página “Na Contramão do Autismo”, ela compartilha nas redes sociais informações sobre o assunto e participou com sua família de todas as sessões especiais já realizadas na unidade.

“Tem sido muito especial acompanhar esse projeto. Temos visto famílias que estão pela primeira vez tendo a oportunidade de estar dentro de um cinema com seus filhos se divertindo. Muitos deles nem conseguem assistir ao filme, mas sabemos que só de estarem naquele espaço, em convívio social e participando, já é muito importante e representa um grande passo na vida deles”, diz.

Para que o projeto possa beneficiar ainda mais pessoas, de acordo com Vivian, o MovieCOMtodos tem sido divulgado junto a instituições que trabalham com autistas e em vários grupos de WhatsApp da região.

“Essa será a primeira sessão do ano e, por ser um mês de férias, acreditamos que mais pessoas irão. Estamos trabalhando bastante na divulgação desta sessão especial e estamos otimistas. Queremos que cada vez mais autistas se beneficiem desse projeto”, observa. “Iniciativas como essa do Tivoli Shopping e do Moviecom Cinemas são extremamente importantes para a comunidade autista, para que, cada vez mais, eles se sintam incluídos de verdade. Ali, tudo é adaptado para eles, por isso, as crianças ficam à vontade e livres para serem como são”, acrescenta.

Como funciona?

Ir ao cinema é algo simples no cotidiano das famílias, mas para um autista pode ser muito desafiador e estressante. Para eles, o som é alto demais, os filmes exigem concentração e o espaço pode fazer com que se sintam confinados, sem falar nos “olhares julgadores” que podem surgir das pessoas que estiverem no cinema e não entenderem muito bem o motivo da inquietação do autista.

Considerando tudo isso, o projeto consiste em adaptar a sessão de cinema, promovendo ajustes na sala de exibição que são fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público. Assim, as exibições passam a ser exclusivas para os autistas e as famílias têm todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir a sessão de cinema como quiserem.

Durante a sessão MovieCOMtodos, as luzes permanecem parcialmente acesas, o volume do som é reduzido e a porta da sala permanece aberta para a circulação livre da plateia, que pode entrar e sair quando necessário. Além disso, propagandas e trailers comerciais não são veiculados e a sessão já começa com o filme.

As sessões adaptadas são realizadas mensalmente, sempre aos domingos, às 11h. O dia e horário também foram planejados pensando na reação dos autistas, para minimizar qualquer desconforto, já que aos domingos de manhã o shopping, geralmente, tem um movimento menor e não há mais salas com exibição de outros filmes, o que elimina a formação de filas e outras variáveis que possam ser desorganizadoras para quem tem TEA.

Todos os ingressos da sessão MovieCOMtodos custam metade do preço, facilitando ainda mais o acesso das famílias. A compra para essa sessão especial pode ser feita de forma antecipada ou na hora, mas apenas na bilheteria do cinema, de forma presencial. Não há venda on-line.

SERVIÇO

Sessão MovieCOMtodos

Filme: “Gato de Botas 2”

Data: domingo, dia 8 de janeiro

Horário: 11h

Local: Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping