Psicanalista americanense lança livro escrito sem a letra A

Com influência de Raul Seixas e Nietzsche, Ricardo Mardegam lança sua segunda obra que não conta com a vogal ‘A’

Produzir um livro exige que o escritor utilize critérios e métodos condizentes com o objetivo do texto. Sendo esse um conto fictício ou versos poéticos, por exemplo, um modelo comumente é seguido pelo escritor. Alguns são convencionais, outros nem tanto. Esse é o caso do americanense Ricardo Mardegam, que irá lançar nesta quarta-feira (27) um livro que não possui a vogal “A” – assim como a primeira metade desse parágrafo.

“Segu(i)ndo sem a letra ‘A’” é seu segundo lançamento sem a vogal. Além de escritor, Mardegam é psicanalista e possui outras quatro obras lançadas, tendo a brincadeira com as letras como sua característica literária. Em uma delas, “Alfabeto”, cada texto do livro faz alusão a uma das letras do abecedário; o texto da letra “B”, por exemplo, possui todas as palavras iniciadas com “B”.

Para desenvolver a curiosa forma de escrita, Ricardo Mardegam afirma que foi influenciado pelos conceitos do filósofo e filólogo (quem estuda a linguagem) alemão Friedrich Nietzsche, que desenvolveu obras durante o século XIX. Em uma de suas convicções, o estudioso buscava simplificar a forma de escrita, com o objetivo de compactar a mensagem e manter seu significado.

“A inspiração é nessa forma diferenciada de escrever. Eu sou psicanalista, leio muito Nietzsche e ele sempre fala dessa redução literária, da escrita e do pensar, sempre falando do simples que pode explodir para o macro. Quando comecei a escrever foi dando certo e eu continuei”, disse, ao LIBERAL, o escritor de 43 anos que lança uma obra pela primeira vez desde 2010.

Para escrever livros sem a vogal “A”, Ricardo teve como inspiração outro meio artístico e cultural: a música “Gita”, um dos grandes sucessos do cantor Raul Seixas, lançada em 1974. Na canção, o Maluco Beleza afirma que “a letra ‘A’ tem meu nome” e, a partir disso, o americanense trabalhou no conceito de seu trabalho.

“Tem uma música do Raul Seixas que ele fala ‘a letra ‘A’ tem meu nome’. Eu peguei essa frase e tentei filosofar em cima dela, onde eu escreveria sem a vogal. São inspirações, a princípio, bem subjetivas, mas é uma brincadeira, uma forma de escrever e um estilo que é diferenciado e tenho essa característica de poder fazer textos diferentes”, afirmou.

O livro “Segu(i)ndo sem a letra ‘A’” apresenta 100 textos que não possuem a vogal. De acordo com o autor, o conteúdo não tem o objetivo de ser linear ou apresentar sentido entre um texto e outro. Para Ricardo, sua obra possui mensagens positivas e que se encaixam com a atualidade, reforçando que não se trata de um livro de autoajuda

“Todos os meus livros e textos têm nas entrelinhas, ou explicitamente, mensagens e ensinamentos que acredito serem de bom tom nos dias atuais. Longe de ser autoajuda, mas com caráter reflexivo”, completou o autor.

A obra terá um evento de lançamento a partir das 19h no pub de temática irlandesa John Gow, localizado na Rua Herman Muller, 275, em Americana. O livro estará à venda durante a cerimônia, pelo valor de R$ 50, e posteriormente através do número (19) 99472-1515 e do Instagram @mardegampsico.

