Protagonismo feminino ganha espaço em mostra de teatro em Santa Bárbara

A Mostra de Teatro “Cena Bárbara”, que prossegue diariamente em Santa Bárbara d’Oeste até domingo (25) com espetáculos e atividades gratuitas, apostou no protagonismo feminino e na diversidade.

A programação é reflexo de uma curadoria composta por mulheres ligadas ao teatro do interior. A Mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel através do ProAc (Programa de Ação Cultural).

Para compor a curadoria, foram contratadas Viviane Casteliani, da Cia de Teatro Parafernália, de Mogi Guaçu, e Miriam Rinaldi, que integrava o Teatro da Vertigem e hoje coordena um programa de qualificação em artes na capital paulista focada nos grupos do interior.

Ora Bolas – Fernanda Nunes, Isadora Bellini e Larissa Garcia – Crédito Claudio Saltini (2) – Foto: Cláudio Saltini

A atriz barbarense Lays Ramires, que integra os dois grupos que realizam a Mostra, se juntou a elas na curadoria. A escolha final ficou a cargo de Viviane e Miriam, mas Lays atuou na mediação, lembrando os objetivos da Mostra.

“Fico muito feliz de ter parceiras mulheres dentro da Mostra. Quando buscamos currículos e profissionais, a grande maioria é de homens. Então tomamos esse cuidado de priorizar o trabalho feito por mulheres, até para estimular que outras venham e participem. A ideia é criar esses espaços e abrir para a diversidade”, defende Lays.

Todas as oficinas da programação da “Cena Bárbara” deste ano estão sendo realizadas por mulheres. Além disso, três espetáculos têm elenco totalmente feminino – “88”, da Cia Aya, “Ora Bolas”, da Cia Maria Emília, “Como se fosse”, do Grupo Matula. Também integram a programação dois espetáculos com atrizes trans – “O Touro”, do grupo O Barong, e “Uma história para Elise”, do Polo Artes Cênicas.

“Não que não haja homens sensíveis, principalmente no mundo das artes, mas quando trazemos as mulheres para o protagonismo, o olhar muda, a amplitude já vem daí. Por exemplo, mesmo que um vídeo não esteja tão maravilhoso, observamos a história do coletivo, se eles têm oportunidades de se apresentar fora. Quando trouxemos mulheres para a curadoria, o afeto permeia mais a seleção. Não só o técnico e a linguagem, mas também esses outros desdobramentos”, afirmou Lays.

PROGRAMAÇÃO. Iniciada no sábado, a Mostra terá no total 24 espetáculos e atividades em diversos pontos de Santa Bárbara. Até seu encerramento, serão ainda 17 ações. Além das atividades diurnas, voltadas principalmente para grupos escolares, todas as noites há, pelo menos, um espetáculo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta terça-feira, o CEU das Artes recebe a peça “Hamlet Cancelado”, onde um figurante de uma montagem da clássica peça shakesperiana não aceita o cancelamento do projeto, e acaba criando sua própria versão da obra.

Na quarta, o Teatro Municipal Manoel Lyra terá a peça “Ay Carmela”, do Grupo Tecelagem, que acompanha um casal de artistas cômicos capturados pelas tropas do general Franco.

Na quinta, o CEU das Artes será palco para o espetáculo “Finda”, da Cia A DitaCuja, que utiliza um boneco híbrido para contar a história de um homem preso dentro de um bunker e que acredita ser o único sobrevivente da humanidade. As três apresentações serão às 20h.

A programação completa da Mostra de Teatro “Cena Bárbara” está disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.