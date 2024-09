Prorrogadas inscrições para curso gratuito de produtor cultural em Santa Bárbara

Foram prorrogadas até esta quarta-feira (2) as inscrições para o curso gratuito de qualificação profissional de produtor cultural em Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa é voltada para moradores da cidade e também da região, contando com 30 vagas.

As inscrições seguem na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, instalada nas dependências do Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Curso tem 30 vagas gratuitas – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

As aulas acontecerão na Biblioteca Central (Rua Campos Sales, 72, Centro), a partir do dia 9 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30. Serão 160 horas de curso e o aluno receberá certificado aceito em todo o Brasil.

Para se inscrever, as pessoas interessadas deverão apresentar originais e cópias do RG ou CNH, histórico escolar e comprovante de endereço. Para menores de idade é necessário também estar acompanhado do responsável legal no ato da inscrição e estar munido do RG ou CNH do responsável, além de comprovante de endereço.

Curso

O aluno aprenderá os conceitos, os aspectos sociológicos e os tipos de atividades culturais e linguagens artísticas, bem como aprenderá as etapas de pré-produção, produção e pós-produção de eventos e projetos culturais, além de como adequar projetos de acordo com leis de incentivo e editais.

Também fazem parte do aprendizado atividades como definir o processo de trabalho; desenhar e estruturar o projeto cultural e elaborar documentos técnicos; elaborar processo de captação de recursos; mobilizar parcerias e coordenar a divulgação e a promoção das ações; comercializar projetos e produtos culturais; além entender o papel; a regulamentação profissional; as competências e o mercado de trabalho de quem atua na produção cultural.