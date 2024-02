Projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo de Americana entram em processo de produção

Os artistas contemplados nos editais da Lei Paulo Gustavo, em Americana, dão início aos projetos neste mês. O cronograma é referente aos vencedores nas áreas de “produção audiovisual” e de “projetos culturais das demais áreas da cultura” do município.

A verba destinada para cada uma das áreas foi de R$ 1.142 milhão e R$ 450 mil, respectivamente. Os artistas começaram a receber os valores referentes a seus projetos nesta sexta-feira (2) e tem o prazo de oito meses para execução dos trabalhos.

Thiago Burioli foi um dos artistas selecionados e reconhece a importância dos editais para os artistas da cidade – Foto: Gustavo Mazzeu

Os projetos contemplados vão desde “Tributo Luiz Gonzaga”, feito pela Orquestra Sanfônica de Americana, a um livro que aborda a trajetória histórica e o direito à memória do povo negro na cidade. Documentários, livros, mangás, videoclipes, curtas metragens e diversos outros formatos e temáticas estão entre os selecionados.

O escultor figurativo americanense Thiago Burioli, 34, foi um dos artistas contemplados pelo edital da Lei Paulo Gustavo. O projeto resultará em uma exposição sobre espécies de corujas brasileiras que não são conhecidas pelo público. No total serão oito tipos representados através de esculturas e desenhos em aquarela, totalizando 16 obras.

“Peguei espécies de norte a sul do país, de áreas florestais e urbanas, e trabalhei a exposição segundo esse tema”, contou Thiago. De acordo com ele, o projeto estava incubado desde o ano passado, e foi adequado para se encaixar no edital.

A ideia surgiu a partir da observação de Thiago durante pesquisas de que não há exposições que unem o meio ambiente com as artes plásticas. “A poética pode estar ligada tanto com o misticismo e o preconceito que as corujas ainda sofrem e já sofreram na sociedade brasileira, e também com o aspecto biológico das aves”.

Thiago é escultor figurativo com foco na natureza e no fantástico. Em seu projeto, focará em espécies de corujas desconhecidas – Foto: Arquivo Pessoal

A exposição será no MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana, onde permanecerá por 30 dias. Como parte da proposta do projeto, Thiago também realizará ocupações artísticas, levando algumas das obras para pontos afastados da cidade, como escolas e casas de cultura. Essa ação funcionará como um convite para a exposição.

O projeto também se estende às redes sociais (@thiagoburiolisculptures), nas quais o público terá acesso à lives e visitas guiadas, além de acompanhar o processo de trabalho do escultor.

Para Thiago, os editais da Lei Paulo Gustavo garantem que o artista e produtor cultural possa custear projetos e revertê-los para acesso à população. “Por mais que seja criterioso, o artista que consegue participar desses editais têm ferramentas para fazer o projeto acontecer”.

Na visão de Vito Basile, que teve a proposta do videoclipe “O Menino e a Mariposa” aprovada no edital, uma “cadeia” de artistas é beneficiada com os editais, mesmo aqueles que não têm o nome contemplado.

Vito usará da sua música para falar sobre preconceitos no clipe de “O Menino e a Mariposa” – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Você fala, ‘é simples, é só um clipe’, mas tem noção de quantas pessoas vão me ajudar e dependem disso? Porque esse dinheiro é contadinho […], de quanto eu vou pagar para o fotógrafo, para o ilustrador e para o estúdio onde vou gravar a música”, exemplificou.

A música é composição de Vito e o clipe será feito em stop motion (técnica que usa modelos “reais” e cria movimento a partir de fotografias), no estilo cordel. A animação contará a história do menino que não sabe amarrar o tênis, mas que recebe a ajuda de uma mariposa, “aquelas que as pessoas geralmente matam, gritam e ficam desesperadas quando veem uma”.

“Ela vai mostrar que não é um ser ruim, que ajuda as outras pessoas e tem seu papel fundamental na natureza. O gancho, no qual você põe o dedo na ferida, é justamente falar sobre mais uma faceta do preconceito”. A exibição do videoclipe será em diversos espaços da cidade, como zoológico, biblioteca e escolas.

Novo edital deve ser aberto

Americana recebeu pouco mais de R$ 1.939 milhão pela Lei Paulo Gustavo, dividido em três editais e aplicações do recurso. De acordo com a presidente do Comcult (Conselho Municipal de Cultura), Renata Borges, deste valor sobraram cerca de R$ 420 mil.

Ela aponta que essa sobra aconteceu por causa de uma categoria em que não houve inscritos e devido à contemplados que não formalizaram a documentação para recebimento da premiação. Questões como quais modalidade estarão no novo edital e prazo para realização dos novos projetos serão discutidas na próxima reunião do conselho, no dia 19.