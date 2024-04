Projeto social da SHD tem inscrições abertas para oficinas gratuitas em Sumaré

O Projeto Despertar das Artes, realizado pela SHD (Sociedade Humana Despertar), está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de circo, dança e literatura.

As atividades são destinadas a crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos. As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente na instituição até o preenchimento das vagas disponíveis.

O projeto disponibilizará um total de 160 vagas, distribuídas entre as três oficinas disponíveis nesta edição.

Nas aulas de circo os alunos terão contato com temas como equilibrismo, malabarismos, acrobacia básica, arte dos palhaços, entre outros.

Projeto da SHD oferece oficinas de circo, dança e literatura – Foto: Danilo Sabino/Divulgação

As oficinas de dança incluirão preparação física, expressão corporal, dança clássica e espontânea, além de coreografias. Já a oficina de literatura proporcionará uma imersão no universo do teatro circense.

Com O objetivo de promover a cultura de respeito aos direitos da criança e do adolescente, o projeto busca ampliar a convivência familiar consciente através da arte circense, dança e literatura.

As oficinas serão realizadas duas vezes na semana, alcançando a população local de Sumaré, especialmente aqueles de vulnerabilidade social.

Além das atividades culturais e artísticas, o projeto oferece contrapartidas sociais, incluindo palestras educativas, sensibilização sobre os direitos da criança e do adolescente, fortalecimento das relações familiares e conscientização sobre a importância de uma cultura de paz.

O Projeto Despertar das Artes promove apresentações especiais envolvendo centenas de participantes duas vezes ao ano, com a presença de familiares, convidados, apoiadores e a comunidade em geral.

“Estamos felizes em poder dar continuidade ao projeto, que atende crianças e adolescentes que mais precisam de espaços culturais como esse na cidade”, disse a fundadora e presidente da SHD, Terezinha Ongaro.

“Acreditamos no poder transformador real das ações culturais e artísticas nas vidas das pessoas. Atuamos no firme propósito para incentivar a criatividade, segurança e o potencial desta nova geração”, completou.

As inscrições para as oficinas estão abertas. Os interessados podem garantir suas vagas enviando um e-mail para shd@shd.org.br, acessando o site www.shd.org.br para mais informações ou dirigindo-se à recepção na sede da SHD.

O projeto Despertar das Artes é realizado em parceria com o Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, e conta com o patrocínio da Unimed Campinas e BRK, além do apoio do Instituto BRK.

Com 29 anos de atuação, a SHD é uma organização dedicada à inovação social, comprometida com o potencial humano, ética ecológica e amor à vida.

Projeto Despertar das Artes – Sociedade Humana Despertar

Oficinas Semanais – período manhã e tarde

Telefone: (19) 3873-9015

E-mail: shd@shd.org.br

Endereço: Rua dos Pinheiros, 105 – Jd. Basilicata, Sumaré