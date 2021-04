Projeto Retalho lança novo álbum com faixas autorais na sexta-feira

Segundo trabalho do grupo tem produção do músico americanense Eduardo Camargo Meneghel e mistura música eletrônica com batidas desaceleradas e influências do jazz

Com produção do músico americanense Eduardo Camargo Meneghel, o Projeto Retalho lança nesta sexta-feira (30), nas plataformas de streaming, o álbum “Escape”, com nove faixas autorais que misturam música eletrônica com batidas desaceleradas e influências da música brasileira e do jazz.

O trabalho começou a vir a público em setembro do ano passado, com o lançamento da faixa “Noites Brancas”. Em seguida, vieram as músicas “Aurora”, “Nightwalk” e “Nuvem”, com lançamentos mês a mês. Agora, com o álbum pronto, o público conhece outras cinco faixas, sendo duas instrumentais.

O álbum pode ser conferido pelas plataformas Spotify e Deezer, além do canal do Projeto Retalho no YouTube.

O americanense Eduardo Camargo Meneghel é o idealizador do grupo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Além da idealização do projeto, Eduardo é responsável pelos baixos, violão, samples, produção e mixagem. Com Jessé Oliveira nas guitarras, eles resolveram convidar vocalistas da região para compor e gravar as canções. Assim, participaram Lucas Macedo, Christina Vogt, Silas.br, Christian Euzebio, Mila Barros e ALV. A produção foi em Americana, no Estúdio N1.

“Tentamos misturar bastante gêneros, também na hora de chamar os vocalistas, e ficou uma mistura de estilos e de influências, que ajuda a deixar a música original, diferente, com possibilidade de interpretar tanto as letras quanto o instrumental e de diversas maneiras”, contou ao LIBERAL o idealizador.

Segundo ele, o álbum não tem um tema definido, embora as músicas tenham em comum, além da sonoridade, abordagens subjetivas. “Não são letras muito diretas, mas abertas para interpretações e também se conectam neste ponto”, afirma Eduardo.

O Projeto Retalho teve início em 2015, com o lançamento do álbum “Incerteza” no ano seguinte, que foi indicado ao 28º Prêmio da Música Brasileira na categoria especial Álbum Eletrônico.

Naquela época, o material não foi disponibilizado nas plataformas de streaming, e Eduardo conta que este relançamento é um dos projetos para 2021. “O lançamento do primeiro álbum faz cinco anos, então eu aproveitei a data para relançar o álbum. Naquela época não estávamos em todas as plataformas, então as músicas chegaram para menos pessoas”, contou.

Agora, contando com a repercussão de ‘Escape’, a expectativa do músico é que o primeiro trabalho do Projeto Retalho alcance maior público.