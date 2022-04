Projeto ‘Recitar’ abre inscrições em Santa Bárbara d’Oeste

Estudantes e grupos de teatro podem enviar os trabalhos até 22 de abril no site culturasbo.com/recitar

Apresentações serão entre os dias 9 e 13 de maio - Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara

O “Projeto Recitar: a palavra em verso vivo”, de Santa Bárbara d’Oeste, abriu inscrições para a edição de 2022. Estudantes e grupos de teatro podem enviar os trabalhos até 22 de abril no culturasbo.com/recitar. As apresentações serão entre os dias 9 e 13 de maio, no Teatro Municipal Manoel Lyra.

O projeto é voltado a estudantes barbarenses da rede pública e particular, ensino técnico e médio. Grupos de teatro da cidade poderão participar em categoria própria ou como convidados. “A iniciativa visa despertar e cultivar o interesse pelas obras poéticas da língua portuguesa e valorizar novos talentos literários barbarenses”, explicou a prefeitura.

Na edição de 2022, a Categoria de Autor Consagrado deve trazer poemas de autores contemporâneos. A regra é uma maneira de estimular os participantes a pesquisarem obras da atualidade nas nações cujo idioma é a língua portuguesa. Já na Categoria Autoria Barbarense, o poema deverá ser inédito e trazer o tema “empatia”.

Segundo a prefeitura, a temática propõe “experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro a fim de tentar compreender sentimentos e emoções”. Os trabalhos serão apresentados ao público em ordem definida por sorteio. Eles serão divididos em quatro categorias: Infantil, Juvenil, Ensino Médio e Técnico.

O “Projeto Recitar” é promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Americana. Mais informações sobre o projeto pelo telefone 3464.9424 ou pelo e-mail teatro.cultura@santabarbara.sp.gov.br.