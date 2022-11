Projeto recebe Danny Asa e Sandro Livahck nesta sexta

Com entrada gratuita, iniciativa oferece música em praças de Americana

O projeto “Musicando na Praça” recebe em sua nova edição, que será realizada nesta sexta-feira (4), a presença de cantora Danny Asa e do músico Sandro Livahck. O projeto tem apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana e da FM Gold, do Grupo Liberal.

A dupla de artistas locais apresenta um show no estilo banco e violão, trazendo um repertório com o melhor da MPB (Música Popular Brasileira). O evento será realizado entre 17h e 22h, na Praça Vó Palmira. A entrada é gratuita.

A artista Danny Asa, que veio para Americana na adolescência, tem mais de 30 anos de carreira. Sua ligação com a arte começou ainda na juventude, quando fez uma paródia da música “Cálice”, de Chico Buarque, para uma gincana.

Danny Asa é uma das atrações do ‘Musicando na Praça’; show será na Praça Vó Palmira – Foto: Arquivo / LIBERAL

A versão rendeu à sua escola, Dr. Heitor Penteado, o prêmio máximo na competição. A partir disso, Danny ingressou no teatro e se especializou na música. Entre suas referências musicais, a principal é a cantora Elis Regina. Além da carreira artística, Danny Asa também é formada em pedagogia.

Já Sandro Livack é um artista e arte educador, que estudou no Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, em Tatuí (SP). Entre seus projetos, o destaque é o Canta Curumim, onde ele apresenta músicas e histórias, resgata brincadeiras de rodas, cantigas e o cancioneiro popular, com o objetivo de manter vivas as histórias e preservar a identidade cultural.

O “Musicando na Praça” oferece apresentações musicais e artísticas nas principais praças de Americana uma vez por mês.

O objetivo do projeto é criar um espaço alternativo em cada praça, onde toda a população pode ter acesso a música de qualidade, além de estimular o hábito de acompanhar os artistas locais, valorizando e fortalecendo a cultura.

Além das atrações musicais, o evento terá também uma praça de alimentação. O endereço é Rua São Theodoro, número 200, bairro São Manoel, em Americana.