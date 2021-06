Projeto que homenageia escritora Carolina Maria de Jesus inicia exposição

Promovido com recursos da lei Aldir Blanc, iniciativa da arte educadora e fotógrafa Rosy Jesus Vaz resulta em 22 fotografias em preto e branco

O projeto fotográfico “Fotografando Carolinas”, promovido pela arte-educadora e artista visual Rosy Jesus Vaz em Santa Bárbara d’Oeste, chega à fase final com exposição nesta semana. Com 22 fotografias em preto e branco, o trabalho desenvolvido desde fevereiro homenageia a escritora mineira Carolina Maria de Jesus, que em 2021 completaria 107 anos.

Depois de aulas teóricas e práticas, online e presenciais, relacionadas à fotografia e à vida da autora de “Quarto de Despejo” (publicado em 1960), as fotos produzidas pelos 12 alunos do projeto serão expostas no Museu da Imigração de Santa Bárbara, a partir desta quarta-feira (30) até o próximo dia 10. O visitante deve procurar a Secretaria de Cultura para agendamento.

Além disso, uma filmagem vai divulgar os trabalhos pelo Facebook da idealizadora do projeto, com produção de João Marcelo Hansser.

Arte-educadora e artista visual Rosy Jesus Vaz idealizou o projeto e ministrou as oficinas – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

“Fomos do básico ao avançado, trabalhando desde a fotografia com câmeras DSLR até a edição de imagem. Eles manusearam e conheceram o equipamento manual, as edições fotográficas, e a história de Carolina Maria de Jesus, a biografia dela, através do livro ‘Quarto de despejo’, em que ela relata o diário de uma favelada”, contou a idealizadora do projeto.

Concluíram as oficinas Atônio Rocha, Cláudia Santos, Elaine Alizon, Elizabeth Aguilar, Khamyle Fidéles, Lúcia Ferreira, Maura Ciritelli, Meire Soares, Nerziene Rodrigues, Sérgio Santos e Yasmin Fidéles.

As fotos expostas foram tiradas pelos alunos, em duplas, em comunidades de Santa Bárbara e Americana, com o uso de adereços que lembram a autora. Eles fotografaram um ao outro, com a ideia de resgatar o olhar de Carolina, conforme explicou Rosy.

“O tempo todo eles foram lembrados sobre o lugar e o olhar de Carolina. Isso é forte na fotografia e no retrato, em que trabalhamos diretamente o olhar. Os alunos puderam se apropriar da história dela e vivenciar de alguma forma”, disse.

Alunos tiveram aulas teóricas e práticas, online e presenciais – Foto:

“Eles se identificaram com ela. Ela era uma catadora de papel, e eles conheciam alguém, ou até a família trabalha com reciclagem. Há uma pegada social, não só por ser ela, mas sim pela realidade hoje do nosso país”, completou.

Para a idealizadora do projeto, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a experiência contribuiu para a formação de fotógrafos amadores. Ela cita como exemplo a aluna Meire Soares, que conquistou menção honrosa no 1º FASB (Festival de Arte de Santa Bárbara), pelo conjunto da obra, com “Quem Sou Eu?”.

De acordo com a arte-educadora, que também organizou o 1º FASB, o festival alcançou público de pelo menos 4 mil pessoas pelo Facebook (@festivaldeartesantabarbara), no último mês. Este projeto também prevê uma exposição aberta ao público com agendamento pela secretaria, entre os dias 5 e 16 de julho.

Rosy opina que os editais promovidos em Santa Bárbara através da lei Aldir Blanc foram como “uma luzinha no final do túnel”. “Tivemos muitas perdas, mas muitos ganhos também, pois vivemos disso, em um cidade em ascendência cultural”, comentou. A intenção é continuar promovendo o festival anualmente.

Segundo divulgado pela Prefeitura, as ações culturais promovidas com o recurso do Governo Federal já alcançaram um público superior a 66,7 mil pessoas em Santa Bárbara, sendo que dos 84 projetos de artistas locais, aproximadamente 30 estavam em andamento. Quando às contratações de profissionais da cultura, foram 567 oportunidades diretas e 300 indiretas, de prestadores de serviços ou produtos.