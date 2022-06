Projeto Pontos MIS promove oficina on-line e gratuita sobre Mazzaropi

Em celebração aos 110 anos do nascimento do cineasta Amácio Mazzaropi, o projeto Pontos MIS (Museu Imagem e Som), do governo de São Paulo, promove em junho uma oficina online e gratuita. “Dois dias com Mazzaropi” será ministrada por Celso Sabadin, especializado na obra do artista.

Para participar é preciso se inscrever em link disponível no site da Prefeitura de Hortolândia, que apoia a atividade.

O lendário Amácio Mazzaropi em cena do filme “No Paraiso das Solteironas, de 1969 – Foto: Divulgação

Caipira mais famoso do Brasil, Mazzaropi está presente no imaginário coletivo com Jeca Tatu, criado pelo escritor Monteiro Lobato. Com esse e outros personagens, Mazzaropi estrelou comédias que fizeram sucesso nas salas de cinema e o tornaram uma das maiores bilheterias individuais do cinema nacional.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A oficina será ministrada pelo jornalista, crítico e professor Celso Sabadin. Ele é coprodutor, roteirista e diretor do longa-metragem “Mazzaropi”, e também coprodutor e coroteirista da série “Mazzaropi, Uma Série de Causos”.

Sabadin também é autor de livros sobre cinema, como “Vocês Ainda Não Ouviram Nada – A Barulhenta História do Cinema Mudo” e “O Cinema como Ofício”. Professor de cinema e jornalismo na Universidade São Judas, é sócio fundador da ABRACCINE (Associação Brasileira de Críticos de Cinema).

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

A oficina “Dois dias com Mazzaropi” será realizada nos dias 22 e 23 de junho, das 18h30 às 21h30, através de videoconferência pela plataforma Sympla Streaming. Não há limite de participantes e a inscrição pode ser feita até a data de início da atividade.

PROJETO

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural realizado pelo governo do Estado de São Paulo. As cidades parceiras recebem programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.

Apesar da oficina “Dois dias com Mazzaropi” ser oferecida em parceria com a Prefeitura de Hortolândia, a atividade é aberta à população de maneira geral.