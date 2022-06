Projeto Pontos MIS é retomado em Americana com clássico nacional

"Abril Despedaçado" será exibido em duas sessões gratuitas no Museu de Arte Contemporânea da cidade

O clássico nacional “Abril Despedaçado” (2001) foi o filme escolhido para a retomada do projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) em Americana. O longa-metragem será exibido em duas sessões nesta segunda-feira (27), às 14h30 e às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana. A entrada é gratuita.

Dirigido por Walter Salles, o filme transporta para o nordeste brasileiro a história de vinganças e violências do livro homônino escrito pelo albanês Ismail Kadare. Na trama, o jovem Tonho (Rodrigo Santoro) é impelido pelo pai (José Dumont) a vingar a morte de seu irmão mais velho, vítima de uma luta ancestral entre famílias pela posse da terra.

O filme mostra a relação de vingança e ódio entre famílias pela posse da terra – Foto: Divulgação

Ele sabe que, se conseguir cumprir a vingança, será perseguido por um membro da família rival, seguindo o código que impera na região. Angustiado pelas perspectivas que tem à frente e instigado pelo irmão mais novo, Pacu (Ravi Ramos Lacerda), Tonho começa a questionar a lógica da violência. É neste contexto que os artistas Salustiano (Luiz Carlos Vasconcelos) e Clara (Flavia Marco Antonio) chegam à cidade com seu pequeno circo itinerante.

“Abril Despedaçado” ganhou o Globo de Ouro e o BAFTA como melhor filme estrangeiro e representou o Brasil no Oscar. O longa impulsionou a carreira de Rodrigo Santoro, que vive o personagem principal. Em março deste ano, o ator fez uma publicação em suas redes sociais recordando a produção.

“Tonho é um pouco desse Brasil que sonha, luta e tenta mudar. Não aceita o ciclo de violências entre famílias que lhe foi imposto por tradição. Representa os olhos marejados de esperança e fé enquanto sobrevive em um chão desigual e sofrido. Tonho volta o seu olhar para o amor. Encontra Clara. Recusa-se a dar continuidade ao seu destino cruel e corre pro mar em busca de imensidão. Tonho é um pouco desse Brasil”, escreveu Rodrigo Santoro.

O projeto Pontos MIS terá sessões quinzenais. “O cinema nacional é um pilar essencial de nossa cultura e ver o MAC de portas reabertas para o público nos traz muita satisfação”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

“Abril Despedaçado” tem classificação indicativa de 12 anos. A recomendação é que o público utilize máscara durante a sessão. O MAC Americana fica na Avenida Brasil, número 1293, Jardim São Paulo.