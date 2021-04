Projeto ‘Lê pra mim?’ estreia nova temporada

Durante 11 dias consecutivos, uma história será disponibilizada diariamente no YouTube do Projeto

“A menina e o pássaro encantado”, de Rubem Alves, “Menino urso”, de Vanessa Aranha Morimoto, e “O senhor compratudo”, de Raquel Prestes, todos publicados pela Editora Adonis, estão entre os 11 livros selecionados para a nova temporada do Projeto “Lê pra mim?”.

O lançamento da segunda temporada, em formato on-line, foi neste domingo (18), data em que comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil e o nascimento do escritor Monteiro Lobato.

Durante 11 dias consecutivos, uma história será disponibilizada diariamente no YouTube do Projeto “Lê pra mim?”, sempre às 17 horas, por meio de vídeos com legenda.

Pela programação de abril, a atriz Sophia Abrahão lê “A menina e o pássaro encantado”, nesta terça-feira (20); Rodrigo Fagundes conta a história do “Menino urso”, no dia 21; e, encerrando a sequência de livros da Editora Adonis apresentados pelos artistas, Wendell Bendelack traz a história de “O senhor Compratudo”, no dia 25.

Criada pela atriz Sônia de Paula há onze anos, no Rio de Janeiro, para estimular a leitura, a iniciativa ganhou formato em vídeo em 2016, depois de 31 edições presenciais.

“Temos essa parceria com o projeto desde o formato presencial. A ideia traz o olhar delicado e ao mesmo tempo visionário da Sônia, uma artista que entende a importância da leitura e a promove por intermédio da visibilidade de pessoas que se engajam nessa causa”, destaca Magali Comelato, diretora da Editora Adonis, em nota divulgada à imprensa.