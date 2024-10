Projeto Guri está com inscrições abertas para aulas de música em Santa Bárbara

O Projeto Guri, em Santa Bárbara d’Oeste, está com inscrições abertas para cursos de músicas gratuitas. As oportunidades são destinadas para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, assim como jovens a partir dos 19. Os encontros serão no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Para crianças e adolescentes, os cursos disponíveis são de iniciação musical, para 6 e 7 anos; violão e teclado, a partir de 8; assim como percussão, a partir dos 10 anos. Já para jovens a partir de 19 anos, os cursos são de iniciação musical, canto e teclado. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, no período da tarde.

Projeto Guri, em Santa Bárbara, tem inscrições abertas – Foto: Divulgação

A ação é realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e gerida pela organização social Santa Marcelina Cultura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para se inscrever basta ir ao centro cultural às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Interessados devem levar uma foto 3×4, cópias do RG, certidão de nascimento, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. O espaço fica na Rua Padre Arthur Sampaio, 76. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454-4644.