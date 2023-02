Projeto Guri abre 520 vagas de educação musical na região

O Projeto Guri abriu 520 vagas de educação musical para crianças e adolescentes na região. São 269 oportunidades em Sumaré, 143 em Nova Odessa e 108 em Santa Bárbara d’Oeste. Oferecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, com gestão da organização social Santa Marcelina Cultura, o programa é gratuito. As inscrições seguem até 17 de fevereiro.

Para participar do Projeto Guri, não é preciso ter conhecimento musical ou instrumento. O programa oferece cursos regulares de iniciação musical para crianças de seis a nove anos. Para pessoas entre 10 e 18 anos, há o curso sequencial, que ensina a cantar ou tocar um instrumento de forma consistente.

No curso sequencial, são oferecidas aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de sete cordas, violão tenor, violão e canto.

Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao polo em que deseja estudar (veja ao final da reportagem os endereços na região), acompanhado pelo responsável. É preciso apresentar certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço. Mais informações sobre o projeto no site www.projetoguri.org.br.

PROJETO

O Projeto Guri é o maior programa de educação musical e inclusão sociocultural do Brasil, atendendo gratuitamente mais de 60 mil crianças e adolescentes em todo o Estado de São Paulo. Criado em 1995, é um programa do Governo do Estado de São Paulo gerido pela Santa Marcelina Cultura, por meio de contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e está presente em mais de 380 polos de ensino na capital, interior, litoral e Fundação CASA.

O Programa proporciona a oportunidade de crescimento cultural e inclusão social por meio de uma educação musical de qualidade apoiada por um trabalho social efetivo. O Guri oferece não apenas uma rede de apoio para suas alunas e alunos, mas também para seus familiares e comunidades nas quais o programa atua.

Complementando as atividades desenvolvidas na sala de aula, o Projeto Guri também oferece uma vivência cultural mais ampla por meio dos Grupos Infantis e Juvenis que, todo ano seleciona, por meio de audições, alunos e alunas que queiram aprofundar seus desafios artísticos. Cerca de um milhão de crianças e adolescentes, além de suas famílias e comunidades, foram beneficiadas pelo Projeto GURI desde sua criação.

Polo Nova Odessa

Cursos: coral, cordas agudas, cordas graves, iniciação musical

Telefone: (19) 3466-2296

E-mail: polo.novaodessa@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Anchieta, 130, Centro

Polo Santa Bárbara d’Oeste

Cursos: coral, teclado/piano, violão

Telefone: (19) 3454-4644

E-mail: polo.santabarbaradoeste@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Habitacional Roberto

Polo Sumaré

Cursos: coral, cordas agudas, cordas graves, madeiras, metais e percussão

Telefone: (11) 3964-7180

E-mail: polo.sumare@gurionline.com.br

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Rua Eugênia Biacalana Duarte, 501, Jardim Primavera