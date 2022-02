Projeto entrega 6,6 mil livros infantis na região

“Leia Para uma Criança”, do Itaú Social, é referência no acesso à literatura infantil

O projeto “Leia para uma criança”, do Itaú Social, distribuiu gratuitamente 6.682 livros na região em 2021. Metade dos exemplares era da obra “Enquanto o almoço não fica pronto”, de Sônia Rosa, e a outra de “Os olhos do jaguar”, de Yaguarê Yamã.

A campanha é referência no acesso à literatura infantil. No ano passado, os livros passaram a ser destinados exclusivamente para escolas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

Enquanto o almoço não fica pronto – Foto: Divulgação

“Com o amadurecimento do programa, entendemos a necessidade de concentrar nossas ações para garantir o direito à leitura para famílias em situação de maior vulnerabilidade. Estamos vivendo um cenário de acirramento das desigualdades e promover o acesso à leitura de qualidade é contribuir com o desenvolvimento das crianças que foram ainda mais impactadas na pandemia”, disse a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann.

A cidade da região que mais recebeu livros foi Hortolândia, com 3.098 para escolas, 1.800 para órgãos públicos e 80 para a Igreja Batista Monte Sião. Em Americana, foram beneficiadas a Diaconia São Judas Tadeu e a Sociedade de Assistência Social de Americana, somando 474 livros.

Para Santa Bárbara d’Oeste, foram enviados 82 livros para a Associação de Moradores do Bairro Mollon.

Quatro organizações de Sumaré receberam as obras – Sociedade Humana Despertar, Centro Educacional Rebouças, Grupo de Apoio NISFRAM e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sumaré , totalizando 1.148 exemplares. Nova Odessa não foi contemplada.