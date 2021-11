Projeto em Hortolândia oferece aulas de balé online para crianças

Iniciativa é promovida circo social Lona das Artes, em parceria com a prefeitura municipal

O circo social Lona das Artes, em parceria com a Prefeitura de Hortolândia, lança o projeto Casa da Bailarina. A iniciativa ensina as principais técnicas de balé para crianças de 3 a 6 anos, por meio de conteúdos digitais.

Conteúdo é uma porta de entrada para as crianças que querem aprender – Foto: Divulgação

Toda coprodução das videoaulas ficou a cargo da Lona das Artes. O conteúdo foi lançado em outubro, com dez vídeos disponíveis no YouTube da BalePiruetta, com subsídios da Lei Federal Aldir Blanc.

De acordo com a organização, o conteúdo funciona como um complemento às aulas presenciais, como também são uma porta de entrada para as crianças que desejam aprender o balé.

Divididas em níveis de dificuldade, as aulas são temáticas e exploram a linguagem infantil. Os vídeos englobam desde o estímulo ao foco, à disciplina e à concentração, por meio de jogos educativos, até o ensino das habilidades de dança, como posições de pés, saltos, giros, transferência de peso, dentre outras técnicas.

A a bailarina e professora responsável pelas aulas, Sarah Velloso, conta que a ideia surgiu durante a pandemia para não pausar as aulas. Com o retorno positivo, decidiram investir no projeto.

Sarah ainda explica que as aulas online vêm impulsionando o interesse de novos alunos pelo formato presencial. “Os pais relatam o entusiasmo dos filhos assistindo aos vídeos, o que aumentou a procura pelas aulas presenciais de balé”, destaca.