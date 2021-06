Projeto “Concerto Didático” tem apresentação online nesta quinta

O projeto musical “Concerto Didático” tem uma apresentação online nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, com início às 20h no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia.

Com recursos da lei federal Aldir Blanc, a apresentação será com quatro músicos da cidade. São eles Leandro Souza (violoncelo), Gabriel Carlin (viola clássica), James Antunes e Rafael Campinas (ambos nos violinos).

O quarteto iniciará a apresentação com a música “Tale As Old As Time”, que faz parte da trilha sonora do filme “A Bela e a Fera”, de 1991. O encerramento será com a obra “Jesus Alegria dos Homens”, do compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Espectador vai conhecer curiosidades sobre cada um dos instrumentos – Foto: Divulgação

Cada músico vai explicar sobre as características e curiosidades do instrumento que toca. De acordo com Leandro Souza, o violoncelo, a viola clássica e o violino fazem parte da família de cordas friccionadas, instrumentos que são tocados com um arco. O som é obtido pela fricção do arco nas cordas dos instrumentos.

“Vamos mostrar alguns detalhes sobre cada instrumento. Há muitas pessoas que gostam da sonoridade do violino, mas não sabem como ele é tocado. A ideia é que a apresentação também possa estimular as pessoas a aprender tocar algum instrumento”, destaca Leandro.