Projeto ‘Como Nasce um Livro’ retoma encontros presenciais

A Editora Adonis lança a 10ª edição do livro “Letra Viva”, reunindo 90 textos e ilustrações de alunos do ensino fundamental de cidades do interior. A obra é resultado da edição de 2019 do projeto “Como Nasce um Livro?”, iniciativa de incentivo à leitura e escrita.

Interrompido há dois anos pela pandemia, ele será retomado na segunda quinzena de maio com grupos escolares. No ano de 2019, participaram sete mil crianças das cidades de Americana, Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas, Valinhos, Arthur Nogueira, Rio Claro, Jaú e Leme.

A publicação reúne textos e ilustrações feitos por estudantes – Foto: Divulgação

O projeto convida alunos do ensino fundamental a acompanharem a produção de livros junto à Editora Adonis. Em um encontro especial com contadores, ilustradores e escritores, os alunos descobrem as etapas que transformam histórias em livros.

Inspirados pela experiência, são convidados a enviarem seus próprios textos ou ilustrações. Na última edição, 1,3 mil enviaram trabalhos, que passaram por uma seleção de uma equipe pedagógica do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo). Foram escolhidos 77 textos e 13 ilustrações, transformados na nova edição do livro “Letra Viva”. O lançamento da obra foi realizado em seis eventos entre março e abril, com finalização no sábado (9).

“A criança se sente protagonista quando pode enviar um texto ou ilustração, ela é o agente criador daquilo que é espectador na sala de aula. No projeto, ela escreve, ilustra, é o autor principal e peça-chave do livro ‘Palavra Viva’”, destacou a orientadora pedagógica da Editora Adonis, Mirelle Giordano Santarosa Peccim.

Os alunos participantes receberam um exemplar do livro, mas ele também está disponível para venda por R$ 44,99. Ele pode ser adquirido no site editoraadonis.com.br, ou então na livraria Bonde da Leitura, que fica na Rua José Bonifácio, 174, na Chácara Machadinho I, em Americana.

A 10ª edição do “Letra Viva” tem coordenação de Antonio Wardison C. Silva, Anderson Luiz Barbosa e Marcelo Augusto Scudeler, e organização de Regiane Rossi Hilkner, Marta Maria Pasquali e Mirelle Giordano Santarosa Peccim.

Mais informações sobre o projeto “Como Nasce um Livro?” pelos números (19) 3471-5608 e (19) 99186-5479.