Projeto com oficinas culturais abre mais de 600 vagas gratuitas no Estado

O Governo de São Paulo abriu inscrições para 14 oficinas culturais online e gratuitas, totalizando 610 vagas. Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que é uma cidade parceira, são oferecidas atividades em diversas áreas. As oficinas são ao vivo, realizadas via Zoom e abertas a toda a população paulista. As inscrições começaram na segunda-feira e as aulas têm início em fevereiro.

Uma das atividades é “Introdução à produção cultural musical executiva”, que vai apresentar o que um produtor cultural musical precisa saber para atuar na área.

Já o “Clube de Leitura – Fragmentos Modernistas na Literatura Brasileira” promove reflexões sobre o movimento de vanguarda brasileiro que completa 100 anos em 2022.

A trajetória da animação dentro do cinema e seu desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo são os temas da “Palestra: Um passeio pela história da animação”.

“Contação de Histórias para Bebês” é um bate-papo com pais, professores e psicólogos sobre a importância da leitura para os pequenos. Serão passadas dicas de como utilizar recursos para atrair a atenção dos bebês e livros destinados a essa faixa etária.

As outras atividades com inscrições abertas são “Oficina para inscrição de projetos nas leis de incentivo à cultura”, “Palestra: Lygia Clark, da arte à terapia”, “Oficina: Introdução ao jogo”, “Introdução ao Cinema Queer”, “Freud é muito Black Mirror”, “Oficina: A energia da palavra”, “Oficina: Poesia Contemporânea”, “Encontros Líricos com o Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini”, “Oficina: Grupo Galpão – Uma história de teatro” e “Oficina: Um breve experiência de grupo”.

Para algumas oficinas, as inscrições seguem abertas até o preenchimento das vagas. Para outras, há um prazo e processo seletivo dos inscritos. A orientação é acessar a atividade desejada e seguir o cronograma previsto. O link com todas as oficinas está disponível no www.linktr.ee/oficinasnointerior.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura.