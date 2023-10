Projeto ‘Clássicos em Cena’ recebe Quarteto Darcos nesta sexta

A edição de outubro do projeto “Clássicos em Cena” recebe nesta sexta-feira (20), em Santa Bárbara d’Oeste, o Quarteto Darcos. A apresentação será na Estação Cultural da Fundação Romi, às 20h. O evento tem como objetivo difundir a música clássica instrumental no município e região.

Com uma trajetória de 35 anos, o Quarteto Darcos foi fundado em 1988 no Conservatório Carlos Gomes, a mais tradicional escola de artes em Campinas. Seus integrantes – dois dos quais, membros originais – são também músicos solistas da Orquestra Sinfônica de Campinas: Lara Ziggiatti (violoncelo), Gabriel Carlin (viola), Artur Huf e Silas Simões (violinos).

Quarteto Darcos é o grupo convidado para o projeto “Clássicos em Cena” de outubro – Foto: Divulgação

Ao longo de sua carreira, o Quarteto Darcos conquistou o primeiro lugar em prestigiados concursos de música de câmara, alcançando, assim, seu objetivo de celebrar a música para quarteto, especialmente a brasileira. Além de vários recitais pelo Brasil, o grupo já se apresentou em países como Argentina, México e Estados Unidos.

A ideia de difundir música clássica e instrumental de forma gratuita e acessível ao público em geral foi também o ponto de partida para a criação do projeto Clássicos em Cena, pelo maestro Parcival Módolo em parceria com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura.

Com o patrocínio da Romi S.A. por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o maestro acompanhará o concerto como comentarista e apresentador, intercalando breves curiosidades entre os números musicais sobre os compositores, contexto e história da música, de forma bastante envolvente e descontraída para enriquecer a experiência do público.

Professor e regente com carreira internacional, Parcival Módolo tem mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

“Clássicos em Cena” em Santa Bárbara d’Oeste