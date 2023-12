Projeto ‘Cantinho da Leitura’ realizou contação de histórias para crianças de Santa Bárbara

O Projeto “Cantinho da Leitura” realizou, nos dias 29 e 30 de novembro uma apresentação de contação de histórias em quatro escolas públicas de Santa Bárbara D’Oeste.

Além das apresentações, as escolas receberão a doação de duas estruturas físicas com um acervo de 80 livros de literatura infantil, sendo 10 em braile. A apresentação das contações de histórias foi gratuita e contou com a participação de intérpretes de libras e monitores.

Contação de histórias foi realizada em quatro escolas de Santa Bárbara – Foto: Felipe People

O “Cantinho da Leitura” tem o objetivo de incentivar a prática da leitura e de atividades lúdicas e, para isso, entregam a cada escola contemplada um acervo cultural por meio de uma estrutura, em que será possível disponibilizar os livros para as crianças e adolescentes.

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) da educação infantil defende que o trabalho com a leitura se inicie desde muito cedo e faça parte do cotidiano escolar, orientação que aparece, especialmente, no campo de experiência de escuta, fala, pensamento e imaginação.

De acordo com a 5ª edição do estudo “Retratos da leitura no Brasil”, realizado em 2022, cerca de 52% dos brasileiros têm esse hábito, mas o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores nos últimos anos.

O brasileiro costuma ler cerca de quatro livros por ano, enquanto o canadense lê 12, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Assim, o “Cantinho da Leitura” busca aproximar o público deste hábito e do acesso às obras.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Cantinho da Leitura” tem a produção da Faço Arth Produções, apoio da Komedi e patrocínio da Comgás e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“É um enorme prazer para a Comgás poder apoiar uma iniciativa como essa, via Lei de Incentivo à Cultura, e que tem como objetivo promover a prática da leitura e integrar os alunos em atividades lúdicas. Acreditamos no papel das empresas como vetor de transformação da sociedade, então iniciativas como esta geram impactos intangíveis e proporcionam o exercício da cidadania”, declara Marcelo Besteiro, diretor Institucional, Regulatório, de Comunicação e Sustentabilidade da Comgás.

Instituições que receberam as estruturas e oficinas:

Emefei “Dona Pura”, CIEP “Leonel de Moura Brizola”, Emefei “Sonia Bataglia Cardoso” e Emefei “Anália de Lucca Furlan”.