Projeto altera legislação sobre o uso de recursos na cultura em Americana

A Prefeitura de Americana enviou à Câmara esta semana um projeto de lei que altera a legislação atual sobre o uso de recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. O projeto tem como objetivo tornar esse processo mais transparente. Ele será votado pelos vereadores.

As mudanças atendem às reivindicações dos membros do Comcult (Conselho Municipal de Cultura), em especial dos representantes das Câmaras Setoriais, que após várias reuniões enviaram as sugestões de alterações para a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

Para se habilitarem ao Fundo Municipal de Assistência à Cultura, por exemplo, foi incluído que empresas ou ONGs devem ter no estatuto a proibição de obtenção de lucros. Além disso, não podem ter débitos fiscais com o município. Outra mudança é que, para análise, seleção e julgamento de projetos, poderá haver a contratação de uma comissão específica, evitando assim questionamentos ou dúvidas com relação a quem não tenha sido contemplado.

“As alterações da lei poderão ajudar com maior clareza e aplicabilidade no processo de edital dos projetos culturais, e vai agregar maior número de artistas representados dentro dos segmentos das Câmaras. As alterações deixarão a lei mais funcional”, defende a Secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Secretária de Cultura, Márcia Gonzaga Faria diz que alterações deixarão a lei mais funcional – Foto: Arquivo / LIBERAL

O Fundo Municipal recebeu R$ 1,569 milhão do governo federal em outubro de 2020 ligados à Lei Federal Aldir Blanc de incentivo à cultura. Desse total, R$ 1,362 milhão foi pago a artistas e grupos da cidade contemplados. Atualmente, segundo a Sectur, o Fundo Municipal de Cultura tem o saldo de R$ 200 mil, que será utilizado para futuros editais de projetos artísticos culturais.

NOMES. O projeto de lei também prevê mudança nas nomenclaturas de câmaras setoriais do Comcult. A Câmara Setorial de Folclore, Artesanato e Blocos Carnavalescos, por exemplo, passará a ser chamada de Câmara Setorial de Cultura Popular Brasileira, Afro Brasileira e Artesanato. As alterações nos nomes também foram solicitadas pelo Conselho Municipal de Cultura para agregar um número maior de artistas, pois alguns não se sentem representados pelos nomes atuais.

Outra mudança prevê a ampliação do mandato atual dos membros do Comcult de 12 para 24 meses. Isso também atende a uma necessidade apontada pelo Conselho, já que quando um dos membros deixa o cargo, é necessária uma nova indicação para o cargo voluntário. O processo pode levar meses, e com isso o novo membro assume próximo do encerramento do mandato de um ano.