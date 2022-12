Programas de cultura do Estado focaram no interior em 2022

Os programas de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo buscaram atingir prefeituras e artistas do interior em 2022. Segundo balanço divulgado na segunda-feira (19), os programas Proac Editais, Proac ICMS, Juntos Pela Cultura, Cultura Viva SP e Difusão Cultural somam R$ 273 milhões em investimentos: R$ 149 milhões foram destinados ao interior, o que representa cerca de 54%.

A reportagem do LIBERAL pediu os valores repassados à Americana e Santa Bárbara d’Oeste, mas não houve resposta. “Procuramos descentralizar e aportar cada vez mais recursos para alcançar o maior número de municípios em todas as regiões do Estado”, declarou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sergio Sá Leitão.

Secretário Sérgio Sá Leitão na inauguração do Mundo do Circo – Foto: Governo do Estado de São Paulo

O gestor apontou alguns motivos para esse resultado. O Juntos Pela Cultura, por exemplo, foi criado com foco na descentralização. Regra criada em 2019 para o Proac Editais determina que pelo menos 50% dos recursos em cada edital devem ser destinados a projetos do interior.

“O beneficiário final é o cidadão, que graças tem acesso bastante amplo, tudo que estamos falando é gratuito ou a preços populares”, considera o secretário.