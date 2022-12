Programação natalina em Americana prossegue com a Cantata do LIBERAL

Orquestra Filarmônica do Senai se apresenta no Welcome Center, a partir das 20 horas

Americana recebe programação natalina ao longo desta semana, gratuitas e abertas à população. Nesta terça-feira (20), o destaque é a Cantata do LIBERAL e do Welcome Center, que recebem às 20h a Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana. Será apresentado um repertório de temas de filmes que promete animar o público.

A Cantata do LIBERAL se encerra na quinta-feira (22) com apresentação do Coral Ítalo-Brasileiro. O grupo apresenta canções natalinas em português e em italiano, começando às 20h no piso superior do Welcome.

Dentro da programação do “EnCantos e Luzes de Natal”, da Prefeitura de Americana, a Praça Comendador Muller recebe, às 19h30, nesta terça, a Banda Municipal de Americana, Corda Coral, Grupo Vocal Musipaz e Vado Negri MPB.

Nesta quarta-feira (21), a praça terá Cantata de Natal com Banda Municipal, Coral Vocalis, Coral Musipaz da AECAV, Casa do Conto com Presépio Vivo e Banda Jazzaldina Pop Jazz, às 19h30.

A Estação Cultura, no Centro, recebe o presépio elaborado pelo artista plástico e servidor municipal Dionisio Chiaranda, o Nisius, visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h, e, aos sábados, das 9h às 18h.