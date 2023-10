Programação multicultural da 31ª Feira das Nações de Santa Bárbara é divulgada

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou a programação multicultural completa da 31ª Feira das Nações. Os dias 10, 11 e 12 de novembro contarão com 22 shows musicais, 22 intervenções circenses e 22 espetáculos teatrais, além de apresentações de dança.

Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo são as atrações principais do evento, que será no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, com entrada gratuita.

Dias 10, 11 e 12 de novembro contarão com 22 shows musicais, 22 intervenções circenses e 22 espetáculos teatrais – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste / Divulgação

Neste ano, a estrutura adicionou um novo palco, o “Armazém das Artes”, abrigado no galpão já utilizado no ano passado para os espetáculos teatrais e também os galpões do Complexo da Usina.

Ao todo serão quatro palcos, além do recém-inaugurado: o principal, chamado de “Nações”, que será montado na entrada do recinto; o “Tradições”, localizado em um dos novos galpões e, por fim, o “Culturas”, abrigado em meio às pilastras. Haverá também duas ilhas de alimentação e estacionamento gratuito.

Além das atrações, a programação do evento contará ainda com as experiências gastronômicas do México, Chile, Argentina, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos e Japão, tendo a Praça de Alimentação explorada por instituições sociais, como nas demais edições.