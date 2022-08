Programação do aniversário de Americana começa com a ópera ‘Pagliacci’

Um grupo de palhaços vai apresentar uma comédia, mas acaba vivendo acontecimentos trágicos. Este é o fio condutor da história contada pela ópera “Pagliacci”, que será apresentada nesta quinta-feira (25) no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é gratuita, mas a sessão está sujeita à lotação e os ingressos devem ser retirados na bilheteria. O espetáculo integra a programação de aniversário de Americana, que terá ainda o Circuito Sesc de Artes e show de Dudu Nobre.

Composta pelo italiano Ruggero Leoncavallo, a ópera acompanha uma trupe de teatro que vai até uma pequena cidade. O palhaço principal anuncia o espetáculo, que tem sua esposa como estrela. Ele adverte que, na peça, ela pode ser cortejada, mas que, na vida real a situação é diferente. Quando o ator descobre que está sendo traído pela esposa, começa a misturar ficção e realidade, culminando em um final trágico.

Elenco da ópera com o diretor geral e artístico, Paulo Abrão Esper, ao meio – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O espetáculo tem 60 minutos de duração, divididos em dois atos sem intervalo. A ópera estreou em 1892 no Teatro dal Verme, em Milão. Diretor Geral e Artístico, Paulo Abrão Esper destacou que a obra foi eternizada por grandes nomes da ópera italiana, como Enrico Caruso, Beniamino Gigli e Luciano Pavarotti.

“A ópera é uma das principais obras do verismo italiano, com melodias que o público, além de reconhecer, escuta com atenção e emoção. Nesta ópera será ouvida uma das mais populares e conhecidas árias para tenor, ‘Vesti la giubba’, onde o personagem declara que, na realidade, é um palhaço diante de tudo o que acontece em sua vida”, apontou o diretor.

O elenco conta com a soprano italiana Maria Sole Gallevi, os tenores Marcello Mesquita e Cleyton Pulzi, e os barítonos Willian Donizetti e Tomás David. A montagem está percorrendo 15 cidades e já foi vista por cerca de dez mil pessoas, sempre em apresentações gratuitas.

A ópera faz parte do projeto “A Caminho do Interior”, criado pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo, com co-produção do Istituto Italiano di Cultura San Paolo. O objetivo do projeto é trazer atrações como teatro, recitais, concertos e óperas para homenagear os italianos que chegaram ao Brasil pelo porto de Santos e se espalharam pelo Estado de São Paulo.

ROTEIRO. Dentro da programação de aniversário, a Praça Comendador Muller, no Centro, recebe o Circuito Sesc de Artes a partir das 16h de sexta-feira (26).

O destaque é o show da cantora e compositora paulistana Drik Barbosa, com músicas sobre empoderamento feminino e negritude. O Circuito Sesc de Artes oferece ainda oficina de fanzine, circo, teatro, dança e literatura. Veja a programação completa no site da Prefeitura de Americana.

O sambista Dudu Nobre encerra a programação de aniversário de Americana com show na Praça Comendador Müller, no sábado (27), às 19h.

O evento começa às 14h com shows de artistas da região, trazendo repertório com sertanejo, samba e pagode. Haverá diversas opções gastronômicas no evento. Todas as atrações culturais do aniversário de Americana serão gratuitas.