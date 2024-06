Programação de shows da Festa do Peão de Americana tem três artistas estreantes em 2024

Bruno & Denner, Lauana Prado e Luan Pereira sobem pela primeira vez no palco do evento, que tem início no dia 7 de junho

Lauana Prado - Foto: Divulgação

A 36ª edição da Festa do Peão de Americana terá três artistas estreantes na sua grade de shows deste ano. A dupla Bruno & Denner, a cantora Lauana Prado e o cantor Luan Pereira sobem ao palco da festa pela primeira vez. O evento começa nesta sexta-feira (7) e segue até o dia 16 de junho.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O americanense Sâmi Rico abre a série de shows de 2024 com sua primeira apresentação solo na Festa do Peão. No mesmo dia, a dupla Victor & Léo retorna ao evento após quase 10 anos. Encerrando a noite, Zé Neto & Cristiano.

Reportagem especial: Veja quem subiu ao palco nas 35 edições da Festa do Peão de Americana; Chitãozinho & Xororó são recordistas

O primeiro sábado de festa terá os recordistas de participação Chitãozinho e Xororó, seguidos de Luan Santana, Maiara & Maraísa e o estreante Luan Pereira. O cantor detém sucessos como “Dentro da Hilux” e “Defender”.

Encerrando a primeira semana do evento, Zezé di Camargo & Luciano atingem sua 18ª participação no rodeio. Simone Mendes se apresenta em seguida e pela primeira vez solo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Bruno & Denner fazem show na sexta-feira de retorno da festa, dia 14, junto com João Bosco & Vinícius e Gusttavo Lima.

Lauana Prado, que fez sucesso recentemente com a releitura de Escrito nas Estrelas, de Tetê Espíndola, faz show no dia seguinte, sábado (15).

A cantora estreante será responsável por fechar a noite, que terá início com o retorno de Ana Castela. Em seguida sobem ao palco Jorge & Mateus em sua 13ª edição consecutiva.

A dupla é recordista de público e lota o Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana) anualmente, com cerca de 65 mil pessoas no público. Após, Gustavo Mioto.

Encerrando a Festa do Peão de Americana 2024, o show “A Força do Amor, de Daniel em conjunto com o grupo Roupa Nova.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Confira a programação

Sexta-feira (7)

Sâmi Rico

Victor & Léo

Zé Neto & Cristiano

Sábado (8)

Chitãozinho & Xororó

Luan Santana

Maiara & Maraísa

Luan Pereira

Domingo (9)

Zezé di Camargo & Luciano

Simone Mendes

Sexta-feira (14)

João Bosco & Vinícius

Gusttavo Lima

Bruno & Denner

Sábado (15)

Ana Castela

Jorge & Mateus

Gustavo Mioto

Lauana Prado

Domingo (16)

Daniel e Roupa Nova – “A Força do Amor”