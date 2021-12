Programação de Natal do Tivoli Shopping começa nesta quinta-feira

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, divulgou a programação natalina de dezembro com diversas atrações gratuitas. O roteiro tem início na quinta-feira (9) com apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana e da Orquestra de Violeiras de Santa Bárbara d’Oeste.

O show começa às 19h e será realizado em cima de um trio elétrico no estacionamento, em frente ao espaço Boulevard, no acesso à loja Cobasi. O repertório será de músicas típicas de Natal e a apresentação vai contar com 12 músicos, entre sanfoneiros e violeiras, que serão regidos pela maestrina Leonor Gardon e pelo maestro Eberson Aparecido Ferraz.

A programação musical prossegue no dia 18 de dezembro com o Quartetto Allegro, que traz o show “Clássicos de Natal”. A apresentação é composta por instrumentos de cordas – dois violinos, uma viola e um violoncelo. A Praça de Alimentação do empreendimento recebe a atração a partir das 16h.

O Coral Municipal Vozes Bárbaras se apresenta no dia 20, às 20h. Sob regência do maestro Eduardo Lustosa, o grupo apresentará repertório com músicas nacionais e internacionais que prometem emocionar o público. A apresentação também será na Praça de Alimentação.

Além das apresentações musicais, nos dias 11, 18 e 21, o Tivoli promove as chamadas “Paradas de Natal”, com diversos personagens natalinos como duendes, rena e boneco de neve. Durante as paradas, o grupo percorre os corredores do empreendimento cantando, dançando e interagindo com o público. Além disso, os personagens também ficam à disposição para fotos com os visitantes. Na terça-feira (21), haverá paradas às 16h, 18h e 20h.

Nos sábados, dias 11 e 18, as paradas serão às 14h, 16h e 18h.

“Paradas de Natal” terá diversos personagens natalinos como duendes, rena e boneco de neve – Foto: Tivoli Shopping/Divulgação

DECORAÇÃO

O empreendimento apresenta ainda no mês de dezembro decoração natalina. O ponto central está na Praça de Eventos, ao lado da Praça de Alimentação, com um castelo iluminado. No local, há espaços como carrossel e escorregador.

O Tivoli Shopping também instalou um espaço repleto de câmeras fotográficas, que registra imagem por todos os ângulos. O resultado é uma foto panorâmica que pdoe ser vista em 360°. A estrutura está montada na área de expansão e pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

PAPAI NOEL

O espaço do Papai Noel foi montado na área de expansão. O Bom Velhinho vai atender as crianças a partir de quinta-feira, das 14h às 21h, com intervalo das 17h às 18h.

“O Natal é uma data muito importante para o varejo e é um momento mágico para as famílias. Queremos que esse Natal seja especial para os nossos clientes e buscamos com nossa programação ressaltar a positividade, o otimismo, a esperança e a fé que esta época traz”, observa o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.