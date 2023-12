Programação de Natal de Nova Odessa tem início nesta quarta-feira

A iluminação decorativa será acesa e a presença do Papai Noel está confirmada; agenda de atrações segue até 21 de dezembro

A temporada de Natal estará oficialmente aberta em Nova Odessa a partir desta quarta-feira (6). A programação do “Um Natal Mais Feliz” 2023, promovida pela Prefeitura de Nova Odessa, começa hoje, às 19h. A data marca o lançamento da iluminação decorativa especial da Praça Central José Gazzetta.

Nesta primeira noite de atrações, além do acendimento das luzes, o público também acompanha a chegada do Papai Noel. A programação também terá a apresentação dos personagens infantis da Catavento Brasil, que sempre encantam crianças e adultos por onde passam. A primeira noite vai contar ainda com uma apresentação da Melhor Idade.

Abertura Natal Iluminado 2022 Espetáculo da Catavento – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

As apresentações no palco da Praça Central vão acontecer sempre de quarta-feira a domingo, a partir das 19h. A programação especial prossegue até o dia 21 de dezembro, acompanhando o horário especial do comércio de Nova Odessa. A iluminação e decorações especiais vão permanecer instaladas na cidade até a virada do ano.

A programação inclui ainda a recepção das crianças na “Casa do Papai Noel”, montada na Estação Ferroviária, Festival de Food Trucks e Feira de Artesanato.

Na quinta-feira (7) acontece um concerto especial em homenagem às “Divas do Pop”. O espetáculo é apresentado pela Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, sob a regência do maestro Marco Almeida Jr.

A banda apresentará os maiores sucessos das grandes cantoras internacionais, entre elas, Adele, Whitney Houston, Alícia Keys, Aretha Franklin, entre outras.

Também na quinta serão realizadas as duas Cantatas de Natal do Colégio Objetivo de Nova Odessa, que costumam atrair centenas de alunos e seus familiares. As apresentações também acontecem na sexta-feira (9).

No sábado (9) sobe ao palco o pequeno Bruno Jackson, cover do astro Michael Jackson. Além disso, outro talento local de Nova Odessa dividirá o palco no dia, mas o artista ainda será definido.

No domingo (10), fechando a primeira semana da programação, a Praça Central vai sediar o show sertanejo de Felipe Delafiori.

Restante da programação

A programação ainda inclui o grande show do cantor Sâmi Rico, na noite do dia 16. Cantatas e apresentações das escolas da cidade também fazem parte da agenda. O palco da praça também receberá algumas “atrações surpresas”, que serão divulgadas em breve pela prefeitura em suas redes sociais (@prefeituradenovaodessa).

O Festival de Food Trucks e a Feira de Artesanato estarão atrás do palco da Praça Central. Os espaços contam novamente com comerciantes e autônomos de Nova Odessa, todos devidamente cadastrados e autorizados pela administração.

“A programação anual é a forma que o município tem de proporcionar momentos de lazer e integração entre famílias e amigos nesta época maravilhosa do ano, além de incentivar os consumidores a comprarem no nosso comércio, que tem todas as opções de presentes de Natal”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).