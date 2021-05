Programa Pontos MIS é retomado em Americana

O programa cultural Pontos MIS, promovido em Americana através de parceria do Governo do Estado com o MIS (Museu da Imagem e do Som), retoma as atividades nesta semana, de modo virtual.

Será exibida uma mostra em homenagem ao cineasta Hector Babenco, e o bate-papo deste sábado (15), será sobre o filme “O Beijo da Mulher Aranha”, com início às 18h, no canal do MIS no Youtube.

“O Beijo da Mulher Aranha”, drama brasileiro dirigido por Babenco em 1985, com 120 minutos e classificação indicativa para 16 anos, representou um marco na ascensão do cinema brasileiro no cenário internacional, além de ter sido a obra que lançou a atriz Sônia Braga no exterior.

“O Beijo da Mulher Aranha”: Filme de Babenco é considerado um marco no cinema brasileiro e lançou a atriz Sônia Braga no exterior – Foto: Divulgação

Falado em inglês, o filme é brilhantemente protagonizado por William Hurt, vencedor do Oscar pelo papel de um presidiário que se alimenta dos antigos filmes de Hollwyood. Ele é um homossexual que divide cela com um revolucionário que foi gravemente ferido pelos carcereiros, tentando mantê-lo vivo através de suas histórias fantásticas, em que mistura fatos com trechos de filmes.

O bate-papo ao vivo será com Simone Zuccolotto (jornalista, diretora, roteirista e crítica de cinema), além de Michelle Britto (cineclubista da Spcine) e mediação de Bruno Cucio (professor, cineasta, sócio da Travessia Filmes e coordenador pedagógico do INC).

A mostra ainda trará os filmes “Carandiru”, que poderá ser visto no período de 20 a 22 de maio, e terá o bate-papo no dia 22. Depois, no dia 29, será realizado outro bate-papo com a atriz, diretora e produtora Bárbara Paz sobre o documentário “Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou”, que estará disponível entre os dias 28 e 29 de maio.

Para assistir aos filmes é preciso se inscrever no site do MIS (mis.sp.org.br). Mas para assistir ao bate-papo não é necessário fazer inscrição.

OFICINAS

As oficinas do projeto cultural sofrerão alterações, segundo divulgou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana. No último ano, elas eram disponibilizadas em vídeo-aulas, mas agora serão realizadas ao vivo através do aplicativo Zoom, permitindo uma maior interação entre o professor e os participantes.

As atividades serão semanais, e a primeira edição acontece com aulas nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de maio. Os participantes poderão escolher o dia em que preferem participar, sendo disponibilizadas quatro vagas por dia.

As oficinas terão as seguintes temáticas: “Introdução à Linguagem Fotográfica – Mulheres na Fotografia: Dayanita Singh” e “Introdução à Linguagem do Roteiro”. Confira mais informações abaixo ou no site da Prefeitura.

As inscrições para as oficinas poderão ser realizadas no MAC Americana pelo e-mail mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825. A data limite para se inscrever na primeira oficina é 17 de maio, às 12h.

O MAC e a Sectur ficam no prédio do CCL (Centro de Cultura e Lazer de Americana), na Avenida Brasil.

OFICINA – “Introdução à Linguagem Fotográfica| Mulheres na Fotografia: Dayanita Singh”, com Melissa Szymanski Com duração de duas horas, a oficina oferecerá um panorama sobre a linguagem fotográfica, uma introdução à História da Fotografia e seus principais expoentes. Promovida ao vivo com 20 vagas, quatro em cada dia de programação Classificação: Atividade recomendada para maiores de 16 anos

Público-alvo: Interessados em artes visuais, fotografia e estética

Não precisa possuir aparelho fotográfico

Horário: Dias 17 a 21 de maio, sendo que na segunda-feira o horário é das 19h às 21h e, no restante dos dias, das 14h às 16h