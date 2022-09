Professor e músico de Americana lança álbum com canções de amigos

O músico Rodrigo Barros, de Americana, lançou em agosto o sétimo álbum de sua carreira. “Me and My Friends” é fruto dos laços que ele cultivou ao longo dos anos em sua carreira artística, com sete faixas de autoria de amigos.

Multi instrumentista, Rodrigo Barros é compositor e produtor musical. Atualmente, é professor na Escola de Música Municipal Heitor Villa-Lobos, em Americana, e na rede básica de Hortolândia. Ao longo dos quase 30 anos de carreira, já atuou em diversos projetos, entre eles com o cantor Rodrigo José, e com as bandas Whyskey sem Gelo e Relíquia. Com essa última, atua de 2011 até hoje.

Com um amplo repertório, resolveu buscar nos amigos as canções de seu novo projeto. Ele escolheu músicas compostas por pessoas que não tinham grandes pretensões artísticas, mas que o marcaram ao longo da vida.

“Me chamou atenção a qualidade e a verdade que traziam, nunca tinha conseguido tanta honestidade em minhas letras quanto ouvi nas deles. Me emocionei com as músicas mais do que eles próprios”, contou ao LIBERAL.

Rodrigo Barros é compositor e produtor musical – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A faixa “O Amanhã É Agora”, por exemplo, de autoria de Evandro Junior, marcou Rodrigo logo após o falecimento do avô. “Eu Desejo Ser Mais Simples”, de Moreno Overá, conversou com as novas formas que o músico buscava encarar a vida.

O álbum tem ainda as canções “Farol”, de Gessé Silva, e “Me Faça Reviver”, de Maísa Silva, ambas com temática gospel; “Finding”, de Evandro Junior, que fala sobre superação; “Amanhecer”, de Gabriel Porto; e “Revolução”, de Matheus Moura, um artista cego que o impressionou com sua música.

A capa do álbum traz Rodrigo Barros com o filho João. Segundo ele, a escolha pela imagem foi para trazer a marcante experiência da paternidade para o disco. O trabalho pode ser ouvido no link www.palcomp3.com.br/rodrigobarros, e o público pode fazer contribuições espontâneas por pix na chave (19) 991067726.

MOTIVAÇÃO. Após passar por um problema na coluna que o deixou afastado da música e ter chegado perto de uma depressão, ele foi em busca de terapia. Rodrigo quis que seu novo trabalho refletisse esse processo pelo qual passou, e por isso escolheu canções de outras pessoas para interpretar.

“Comecei a querer fazer meu trabalho como artista não para inflar meu ego, que era o que eu fazia, e boa parte da depressão vinha disso. Queria o contrário, e trabalhar músicas que fazem as pessoas realmente entenderem emoções difíceis de lidar e creditar a genialidade desses meus amigos”, contou Rodrigo.

O músico, que possui um estúdio em Nova Odessa, deve começar em outubro a trabalhar em seu novo projeto, “Back To The Gospel”. O cronograma de Rodrigo prevê gravar 100 músicas ao longo de 100 semanas, com lançamentos graduais em um canal no YouTube.