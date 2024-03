Professor da Unisal Americana lança livro infantojuvenil sobre Glória Maria

O jornalista, professor da Unisal de Americana e reitor da rede de ensino, Dr. Duílio Fabbri Júnior, lançou o livro infantojuvenil “Glória Maria – Glória Maria Matta da Silva”. A obra tem como objetivo preservar a memória da jornalista para as futuras gerações através de uma bibliografia com linguagem mais acessível e ilustrações.

O livro faz parte da coleção “Black Power”, da editora Mostarda, composta por 30 biografias de personalidades negras. Entre os títulos também estão: Angela Davis, Malcom X, Conceição Evaristo, Luiz Gama entre outros.

Jornalista, professor da Unisal Americana e reitor da rede de ensino, Duílio Fabbri lançou livro bibliográfico infantojuvenil de Glória Maria – Foto: Leandro Ferreira

De acordo com a editora, a escolha da figura de Glória Maria aconteceu a fim de possibilitar que as futuras gerações conheçam a trajetória e os ensinamentos da jornalista, considerada “inspiradora”.

Com linguagem simples e ilustrações, a obra traz em detalhes o período da transição de Glória de telefonista para repórter e alguns episódios importantes de sua carreira: sua primeira entrada ao vivo, sua participação no início da transmissão televisiva em cores e seu período como correspondente em guerras ao redor do mundo.

Além disso, a biografia passa pelas entrevistas com celebridades, como Michael Jackson, Madonna e Leonardo Di Caprio. O livro também retrata a vida pessoal da jornalista e sua luta contra o racismo.

O convite para que Duílio fosse o autor da obra foi quase que “mútuo”. O escritor tinha o desejo de escrever sobre a cantora Tina Turner, da qual é fã, e propôs a ideia para a editora. Ao pesquisarem sobre o jornalista, viram o seu nome associado ao de Glória.

Duílio trabalhou por 25 anos na EPTV, afiliada da Rede Globo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Durante o período esteve nos cargos de editor e gerente de jornalismo, que o levavam frequentemente para as sedes de São Paulo e Rio de Janeiro, rotina que possibilitou que ele a conhecesse.

“E aí a editora perguntou se eu não queria fazer, ao invés da Tina Turner, a Glória Maria. Eu falei ‘sem dúvida que quero’”, contou em entrevista ao LIBERAL. A partir disso, o processo de pesquisa e produção do livro teve início.

O contato que Duílio teve com a jornalista em vida foi um facilitador, mas também um grande desafio para a escrita do professor.

“Uma coisa é você escrever de alguém que já morreu há muito tempo, que você tem poucas lembranças ou nem conhece. Outra coisa é você falar da Glória Maria, que era uma pessoa sensacional, alto astral, mantinha posições e estava sempre ‘na casa da gente’”, disse o escritor.

Quando o processo de produção do livro começou, ainda não fazia um ano da morte da jornalista, que faleceu em fevereiro do ano passado. No entanto, mesmo em meio ao carinho e dor envoltos no momento, o escritor apreciou a etapa de pesquisa.

“Foi um trabalho de pesquisa muito legal. Eu precisava me dissociar do que eu conhecia dela, que era minha colega de jornalismo, para poder ser um biógrafo, para poder entender a Glória Maria sob outro ponto de vista, outro ponto de fala. Esse foi o ponto fundamental para a pesquisa”.

Outra dificuldade superada foi a adaptação para uma linguagem para o público mais jovem. Duílio precisou sair da zona de conforto e encontrar um meio termo entre a escrita rebuscada e a infantil, que não é o público alvo.

“Precisava ter um equilíbrio e eu penso que a linguagem me ajudou muito a manter uma ordem direta, objetiva, economizar no texto para que tudo ficasse em acordo”, contou. As ilustrações da ilustradora Manoela Costa também colaboraram para o formato infantojuvenil.

O livro está disponível para venda em todas as livrarias e plataformas. No site da Editora Mostarda, “Glória Maria – Glória Maria Matta da Silva” está R$ 74,90 (edição capa dura).