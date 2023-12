Professor da Unicamp lança livro de contos

Versado em escrever e ensinar ecologia, o professor titular da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) Paulo S. Oliveira transcende barreiras e lança “O Amor Urbano”, seu primeiro livro de contos.

A obra, publicada pela editora Telha, traz dez histórias de encontros e desencontros em cenários diversos do Rio e de “Sampa” – palcos escolhidos para um “Amor Urbano”.

“Amor Urbano” trata de encontros e desencontros – Foto: Divulgação

As pessoas se encontram no café, no bar, na banca de jornal, na praia, na gafieira, no trabalho, na farmácia, na garagem do prédio, na academia – e a vida delas muda a partir destes encontros.

Há descobertas, romance, paixão, sexo e também desencontros, traição, mágoas e ódio. Essas situações e sentimentos envolvem os personagens em cenários diversos do Rio e de São Paulo. O livro conta com ilustrações que complementam a leitura.

De acordo com o escritor, enquanto pesquisador na área de ecologia, ele se preparou ao longo da carreira para observar e interpretar o que ocorre na natureza. Este senso de observação inclui detectar detalhes sobre o comportamento dos animais, as relações entre eles, medo, atração, as relações deles com as plantas, onde se abrigar do perigo, onde procurar um parceiro e como enfrentar os rivais.

“Desenvolvi esta mesma curiosidade ao observar as pessoas, imaginar seus desejos, suas carências e os caminhos que seguem”, disse o professor Paulo S. Oliveira.

Paulo S. Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram

As histórias incluem temas e contextos variados, tais como assédio sexual no trabalho, bissexualidade, homossexualidade, racismo, violência urbana, violência doméstica, prostituição masculina e feminina, alcoolismo, adoção infantil, psicoterapia. Além disso, cumplicidade e amor, conflitos e desencontros.

Os contos de “O Amor Urbano” se passam em bairros pobres, de classe média e de classe alta do Rio de Janeiro e de São Paulo. Há passagens por Miami, Toulouse, Barcelona e Nova Iorque. Embora todas as histórias tenham personagens masculinos e femininos, o protagonismo é das mulheres.

“O Amor Urbano” é considerado um compilado de tudo de melhor, pior e mais inusitado que possa se esperar de encontros e desencontros em grandes metrópoles.

“O Amor Urbano estava na minha cabeça faz tempo, a efervescência da cidade grande me encanta, encontros fortuitos que mudam vidas é um tema que sempre me atraiu. Acontece no dia a dia de todos nós – no trabalho, na esquina de casa, no mercado, no agito da noite – alegrias e tristezas vêm à flor da pele”, disse.

Paulo aponta que a obra trata destas sensações e de como as pessoas lidam com elas. “Penso que as pessoas irão se ver nas histórias”.