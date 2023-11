Produtora de Nova Odessa apresentou show natalino na Disney

Para o intercâmbio artístico, a Catavento desenvolveu o show natalino “A Christmas Dream” - Foto: Divulgação

A produtora novaodessense Catavento Brasil alçou o seu primeiro voo internacional e desembarcou no Walt Disney World, nos Estados Unidos, em outubro com um show natalino. A equipe, composta por 11 atores, cantores e bailarinos, apresentou um espetáculo inédito nos palcos do parque temático Disney Springs, como parte do programa Disney Imagination Campus

Para o intercâmbio artístico, a Catavento desenvolveu o show natalino “A Christmas Dream” (Um Sonho de Natal, em português). No espetáculo, a dupla de irmãos Clara e Théo, ansiosos pela chegada do Natal, fazem um pedido à Estrela de Belém, desencadeando uma mágica jornada até o Polo Norte. Toda a aventura começa quando os pequenos caem no sono, o que marca o início a uma fantástica narrativa com direito a uma visita inesquecível à fábrica de brinquedos do Papai Noel.

Como regra do programa, todas as músicas usadas no show natalino da Catavento são de autoria do centenário estúdio e já foram trilha sonora de seus clássicos. A seleção de sete canções precisou ser previamente aprovada pela equipe da Disney, antes que começassem os preparativos e os ensaios.

No show, entraram “Christmas Is Nearly Here” e “Frosty the Snowman”, dos especiais de natal da Turma do Mickey Mouse, além de “Somewhere in my Memory”, a música tema do filme Esqueceram de Mim.

“Foi uma viagem encantadora, mas também envolveu muito aprendizado. Podemos falar que demos um enorme salto para a nossa equipe e também para a Arte em Nova Odessa. É a primeira vez que vamos tão longe”, disse Lucas Frigeri, diretor e fundador da Catavento Brasil.