Produtora de Nova Odessa abre seleção de atores para temporada de espetáculos natalinos

A Catavento Brasil Produções, produtora sediada em Nova Odessa, seleciona atores e atrizes para compor o elenco da temporada de apresentações do Natal 2023. Os shows, espetáculos musicais e eventos da produtora rodam o país com as apresentações.

Produtora procura atores para integrarem elenco de espetáculos natalinos de 2023 – Foto: Divulgação

As inscrições para o processo seletivo de novos atores e profissionais da Catavento Brasil Produções estão abertas até o dia 14 de Setembro. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário, que está disponível online – clique aqui.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para participar do processo seletivo é necessário que os interessados tenham habilidades nas áreas de teatro, dança e/ou canto. Os espetáculos musicais de final de ano da Catavento Brasil ocorrem a partir de novembro e se estendem por todo o mês de dezembro.

Além de atores e atrizes para os espetáculos musicais, a Catavento Brasil Produções também busca profissionais que atuam na área de produção de eventos e maquiadores.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Esta é uma grande oportunidade para atores e profissionais do ramo das artes em Nova Odessa e toda a região. Com os espetáculos da nossa temporada de Natal, os artistas terão a oportunidade de crescimento e poderão levar a magia desta época do ano para milhares de crianças”, disse o diretor artístico da Catavento Brasil, Lucas Frigeri.

Em 2022, a produtora foi responsável pelo espetáculo “Jardim dos Sonhos” no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais, uma das maiores programações de Natal do Brasil. No mês de outubro deste ano, eles deixam o território brasileiro e apresentam um dos seus espetáculos de Natal nos palcos da Disney, em Orlando.