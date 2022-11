Produtor lembra da relação com Gal, Boldrin e Erasmo Carlos

Produtor americanense que trabalhou durante 50 anos na indústria musical e teve contato com grandes nomes, recordou as histórias vividas com os três

Antonio Carlos Carvalho e o disco de Rolando Boldrin produzido por ele - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Novembro foi um mês triste para a música brasileira. O falecimento de Gal Costa, Rolando Boldrin e Erasmo Carlos foi lamentado pelo público e pela classe artística. Em Americana, o produtor Antonio Carlos Carvalho, que trabalhou durante 50 anos na indústria musical e teve contato com grandes nomes, recordou as histórias vividas com os três.

Ele lembrou que, na época em que trabalhava na rádio Tupi, Gal Costa figurava entre os artistas da MPB (Música Popular Brasileira) que estavam despontando. Carvalho contou que teve alguns contatos com a cantora e chegou a entrevistá-la para a emissora. “Gal era aquele fenômeno de voz. Jamais será esquecida, uma das maiores cantoras desse país”, declarou Carvalho.

Já com Erasmo Carlos ele teve um contato mais pessoal, tomando chopp em algumas ocasiões no Rio de Janeiro. “O que falam dele é verdade, muito gentil, atendia bem todas as pessoas. Fora o talento dele. Fez mais de 600 músicas, a maioria de sucesso, e que o Brasil inteiro canta até hoje”, disse Carvalho. Mas a morte que o produtor mais sentiu foi a de Rolando Boldrin. Eles trabalharam juntos na mesma época na rádio e TV Tupi, e saíam juntos após o expediente. Carvalho produziu o primeiro LP da carreira de Rolando, que tinha uma pegada de samba. “A gente era amigo de bar e de composições”, definiu Carvalho.

Rolando ficou marcado por seus programas que valorizavam a música brasileira, principalmente a cultura sertaneja e da música caipira. Mas antes disso, ao lado de Carvalho, compôs o fado (canção popular portuguesa) “A Chegada”, que foi tema da novela “Rico Português”, da TV Tupi. Os dois também assinaram juntos a composição da música “Atitude”, que foi tema de novela.

TEATRO. Nos últimos tempos, os dois se falavam ocasionalmente por telefone. Carvalho foi algumas vezes assistir presencialmente o programa “Sr. Brasil”, e em uma dessas ocasiões Rolando o destacou na plateia e lembrou de uma história envolvendo o nome do Teatro Municipal Lulu Benencase.

Quando soube que Americana ganharia um teatro, Carvalho se mobilizou para homenagear o comunicador, poeta e humorista americanense Lulu Benencase. A ideia teve adesão de Jessyr Bianco, fundador do LIBERAL, e de Diógenes Gobbo, jornalista e secretário da Câmara. Mas Lulu, já falecido, não era conhecido dos vereadores, que votariam a nomeação. Diógenes então pediu que Carvalho reunisse depoimentos de artistas de peso para dar força à ideia, e Rolando Boldrin foi um deles.

O artista havia trabalhado com Lulu e dizia que tinha aprendido com ele a contação de causos. “Americana é a terra de um dos maiores poetas caipiras desse país, chamado Lulu Benencase. Ele foi meu professor, sou um discípulo dele”, declarou Rolando em seu programa “Sr. Brasil”, da TV Cultura.

“Sei que Rolando foi em paz, mereceu tudo que teve, e onde estiver, está numa boa. Nem chego a ficar triste, gosto de vangloriar a vida do cara, porque ele foi fantástico”, finalizou Carvalho.