Produções que retratam histórias chocantes da vida real ganham espaço

“Todo Dia a Mesma Noite” retrata a luta de pais das vítimas do incêndio na Boate Kiss - Foto: Netflix / Divulgação

Um dos mais recentes sucessos da Netflix, a série “Todo Dia a Mesma Noite” retrata a luta de pais das vítimas do incêndio na Boate Kiss, tragédia que deixou 242 mortos e que completou 10 anos sem nenhuma punição.

Mas a produção não é a única com essa proposta a fazer sucesso com o público. Crimes chocantes e tragédias ganham cada vez mais espaço no audiovisual, relembrando casos que ameaçam cair no esquecimento e, muitas vezes, cobrando que a Justiça seja feita. O LIBERAL traz uma lista de seis produções disponíveis nos streamings que retratam, seja através do documentário, seja da dramatização, histórias que chocaram o Brasil.

Casos que inspiraram séries e filmes:

‘O Menino que Matou Meus Pais’ (2021) e ‘A Menina que Matou os Pais’ (2021)

As duas versões do assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen viraram filmes. Enquanto o primeiro traz a perspectiva de Suzane von Richthofen, que alega ter sido manipulada pelo namorado Daniel Cravinhos, o segundo é a versão dele, que matou as vítimas a mando de Suzane. Baseados nos autos dos processos, os dois filmes foram dirigidos por Mauricio Eça, com roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes. Disponíveis na Amazon Prime Video.

‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez’ (2022)

Em cinco episódios, a série documental recria a morte da atriz Daniella Perez, assassinada aos 22 anos pelo ator Guilherme de Pádua, par romântico na novela que ela atuava, e pela então esposa dele, Paula Thomaz. A série entrevista a escritora Glória Perez, mãe da vítima e peça importante na investigação. Pádua foi condenado, mas conseguiu liberdade alguns anos depois e se tornou pastor. Quatro meses após o lançamento da série, ele sofreu um infarto e morreu aos 53 anos. Disponível na HBO Max.

‘Lama Seca’ (2023)

Filmado de forma independente, o documentário acompanhou todo o primeiro ano após a tragédia de Brumadinho, que deixou 272 mortos e completou quatro anos sem punição aos responsáveis. Um dos principais registros do filme é a relação entre bombeiros e moradores da cidade, que deu origem a uma das principais operações de resgate da história do Brasil e que segue em andamento, já que alguns dos corpos ainda não foram encontrados. Disponível na Amazon Prime Video.

‘Elize Matsunaga: Era uma Vez um Crime’ (2021)

A série documental traz a primeira entrevista de Elize Matsunaga, condenada pela morte e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga. Em quatro episódios, a série acompanha desde a infância da autora do crime, passando pelo relacionamento com o empresário, a confissão e o julgamento. Disponível na Netflix.

‘Flordelis: Em Nome da Mãe’

A série documental retrata o assassinato do pastor Anderson do Carmo por sua esposa Flordelis, com envolvimento de filhos dela. A produção mostra a ascensão e queda da mulher que teve mais de 50 filhos, tornou-se pastora, cantora e deputada, mas acabou condenada por ser a mandante do assassinato do marido. A série tem quatro capítulos. Disponível na HBO Max.

‘Ônibus 174’ (2001)

Dirigido por José Padilha, o documentário conta a história do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, ocorrido em 2000. O crime terminou com a morte de uma refém, e de um dos sequestradores, que era sobrevivente da Chacina da Candelária. Disponível no Globoplay.