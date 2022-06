Produção internacional traz texto de Dostoiévski

Produção internacional reúne a Cia Teatro da Cidade, de São José dos Campos, e artistas de outros países - Foto: Malu Freire - Divulgação

Os 200 anos que separam o mundo contemporâneo do nascimento de Fiódor Dostoiévski não impedem que seus textos revelem nuances psicológicas tão realistas quanto as que ele se propôs a examinar em sua época. O Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe neste domingo (5), às 19h30, o espetáculo gratuito “A Dócil”, que adapta uma novela do escritor em comemoração ao seu bicentenário.

O texto conta a história do dono de uma loja de penhores que procura justificativas para o suicídio de sua jovem esposa, que pulou da janela segurando a imagem de uma santa. A produção internacional reúne a Cia Teatro da Cidade, de São José dos Campos, e artistas de outros países.

O colombiano Alejandro Puche e a chinesa Ma Zheghong assinam a direção; o brasileiro Claudio Mendel é diretor assistente; a russa Elena Vássina fez a consultoria dramatúrgica e o sírio Nour Koeder a criação de figurinos. Revezando entre o português e o espanhol, a equipe fez os ensaios e a dramaturgia em formato online. Os encontros presenciais que uniram toda a produção atrasaram por conta da pandemia. Com isso, a estreia prevista para 2021, em comemoração ao ano do bicentenário de Dostoiévski, pôde ocorrer só este ano.

“A montagem envolveu grandes desafios, já que tivemos de vencer barreiras geográficas e culturais para unir o trabalho de profissionais e artistas de várias nacionalidades, o que enriqueceu muito o resultado final”, disse Claudio Mendel.

A atriz Andreia Barros explicou que a peça aborda temas como a condição da mulher e relações de poder. Ela contou que a obra foi escrita por Dostoiévski após ver a notícia do suicídio de uma mulher segurando uma santa em um jornal da época. Andreia interpreta a empregada do casal de protagonistas.

“Minha personagem é uma mulher boa, mas tem interesses por causa do dinheiro, ela passa por dificuldades. Então está mais do lado do patrão do que da patroa, e isso faz parte do universo de Dostoiévski, que trabalha com o submundo, a sociedade hipócrita e o dinheiro acima de qualquer coisa”, avalia a atriz.

Os ingressos devem ser reservados através do Sympla.com.br, e retirados na bilheteria meia hora antes da apresentação. A peça foi contemplada em edital do Proac (Programa Ação Cultural) do governo do Estado de São Paulo.

OFICINA. O elenco do espetáculo vai ministrar um workshop gratuito neste domingo, das 14h às 16h. A atividade é voltada para pessoas acima de 16 anos que tenham vivência teatral. Serão disponibilizadas 15 vagas para participantes e 10 para observadores.

“Vamos trabalhar nosso processo, dar uma noção do que foram esses meses, a criação da literatura para a cena, para o teatro. Convido os artistas da região a comparecerem para trocarmos ideias e experiências”, convidou Andreia.

As inscrições devem ser feitas em link disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. O workshop “Processo de Criação” será oferecido no Espaço Arte-Móvel, que fica na Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova.