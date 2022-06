Produção da região vence festival nacional de teatro

Montagem deve voltar a ser apresentada na região durante o segundo semestre - Foto: Samuel Oliveira - Divulgação

O espetáculo “E o Sol Avermelhou”, da Cia Arte-Móvel, de Santa Bárbara d’Oeste, venceu como o Melhor Espetáculo do 11° Festival Nacional de Teatro de Mogi Guaçu.

Montagem deve voltar a ser apresentada na região durante o segundo semestre – Foto: Samuel Oliveira – Divulgação

O evento foi realizado de 23 a 28 de maio, e no domingo (29) os vencedores foram divulgados. A montagem também foi premiada nas categorias Melhor Cenografia, Melhor Iluminação, Melhor Sonoplastia e Melhor Atriz.

O espetáculo fala de forma poética sobre a relação e o cuidado com a natureza, com o objetivo de ponderar as ações humanas.

Com músicas executadas ao vivo, cores e ambiente mítico, a peça traz elementos da cultura andina, como a bandeira Whipala, composta por sete cores que possuem significados. Concebido para crianças, o espetáculo é apreciado pelo público de todas as idades.

Na categoria principal, “E o Sol Avermelhou” concorreu com seis espetáculos de várias cidades do país. Vencedora do prêmio de Melhor Atriz, Lays Ramires disse que, mesmo não sendo adepta de festivais competitivos, a companhia participou desta edição com o objetivo de colocar a obra em circulação.

“O espetáculo tocou não somente aos avaliadores, mas o público presente. Recebemos mensagens, , um retorno muito positivo dos espectadores. E para nós esse é um dos maiores reconhecimentos”, declarou a atriz.

A produção “E o Sol Avermelhou” deve voltar a ser apresentado em teatros da região no segundo semestre deste anos. Financiado pela Lei Aldir Blanc, tem no elenco Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, Lays Ramires e Vinícius Pestana. O espetáculo teve concepção e direção de Otávio Delaneza, dramaturgia de Denis Espanhol, trilha sonora original de Giovanni Bonfim, cenografia de Otávio Delaneza e Vinícius Pestana, confecções de painéis pelo Ateliê Pizol, figurinos de Otávio Delaneza, direção de produção e produção artística de Lays Ramires, design gráfico de Bruno Cardoso, e produção executiva da Cooperativa Paulista de Teatro.