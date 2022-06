Primeira Quermesse Literária de Carioba acontece nos dias 2 e 3 de julho

Evento une quermesse e feira de artes no largo da Igreja São João Batista, em Americana

A 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba) divulgou sexta-feira (24) sua programação completa. O evento une quermesse e feira de artes no largo da Igreja São João Batista, em Americana. A Quermesse Literária acontece nos dias 2 e 3 de julho, com entrada gratuita.

A Qlic terá 156 atrações, entre expositores e programação no palco. Um dos destaques é a palestra da escritora Rita Seda, co-autora da biografia “Cora Coralina: Raízes de Aninha”. A quermesse também terá um espaço dedicado à poetisa Cora Coralina, elaborado em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa.

A Quermesse Literária de Carioba acontecerá no largo da igreja São João Batista – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Outro destaque é a palestra da jornalista Karla Maria, que lançou recentemente “Irmã Dulce, a Santa Brasileira que Fez dos Pobres sua Vida”. Haverá também contação de histórias, uma homenagem ao escritor americanense João Rodella, declamação de poesias e mesa-redonda com o tema “Influência afro na cultura brasileira”.

Entre as atrações musicais, está o Coral Incantus, o Corda Coral de Americana, a Orquestra Sinfônica de Americana, o músico Moacir Romero e outros artistas locais. No total, 46 escritores vão levar seus livros para exposição e venda.

Também haverá exposições artísticas, de projetos sociais, editoras, livrarias e feira de artesanato, além de gastronomia típica de quermesse. O blog Pelas Páginas da Literatura, publicado no LIBERAL, estará presente no evento. A programação completa da Qlic está disponível na página do Facebook @QLICAmericana.

A Qlic é um evento ecumênico e cultural promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

“A Qlic reunirá os amigos da arte e da literatura. Será um espaço para que escritores, artistas e pequenos empreendedores apresentem seus trabalhos, ampliem suas redes de amizade, e se fortaleçam na luta por um mundo mais humano e fraterno, tendo a arte e a literatura como instrumento de transformação”, disse o padre Marcos Ramalho, idealizador da Qlic.

“Esse tipo de evento é importante para difundir arte, trocar conhecimento, fazer contatos e parcerias. A gente espera que as pessoas acolham o evento e participem”, convidou o escritor Juliano Schiavo, da FLAAM.

A Qlic será realizada no largo da Igreja São João Batista. No sábado, o evento será das 17h às 22h30. No domingo, das 9h às 18h. O endereço é Rua da Igreja, bairro Carioba, em Americana.