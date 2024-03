Prêmio Sesc de Literatura abre inscrições nesta segunda-feira

As inscrições para a 21ª edição do Prêmio Sesc de Literatura serão abertas nesta segunda-feira (25). Reconhecida como uma das mais importantes premiações para escritores estreantes nas categorias Romance e Conto, o projeto inaugura a partir deste ano mais um gênero, a poesia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As inscrições serão abertas dia 25 de março e poderão ser feitas gratuitamente até o dia 22 de abril, de forma online, pelo site do projeto. Os vencedores receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil, além de terem seus livros publicados pela Editora Senac Rio, com uma tiragem inicial mínima de 2 mil exemplares.

As obras inscritas serão analisadas por comissões julgadoras de diferentes regiões do país, compostas por renomados escritores, jornalistas e críticos literários.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O processo de avaliação tem como base o anonimato tanto dos autores quanto do júri, garantindo a lisura do projeto e a liberdade de análise dos jurados, que fazem a seleção pelo mérito literário dos trabalhos, com soberania sobre a decisão final.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os livros selecionados serão apresentados ao público em uma cerimônia com a presença dos autores. Além disso, após a publicação, serão distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc em todas as regiões do país.